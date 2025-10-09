Javier Milei en Mendoza: de los cánticos con la militancia a la arenga de cara a las elecciones

El presidente visitó la provincia cuyana junto a Luis Petri, candidato de La Libertad Avanza. “No se dejen ganar por el pesimismo”, dijo.

Javier Milei en Mendoza. Foto: NA

Javier Milei visitó la provincia de Mendoza junto a Luis Petri en el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

“No se dejen ganar por el pesimismo”, arengó con un megáfono desde una camioneta rodeada por militantes.

Acompañado también por su hermana Karina, el mandatario pidió confrontar con “el populismo del pasado”.

También cantó con la militancia y firmó libros, a días del lanzamiento de su último ejemplar.

Previamente, en un encuentro con empresarios mendocinos, había afirmado: “Estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”.