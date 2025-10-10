Javier Milei felicitó a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz: “Gracias por pelear contra la narcodictadura de Venezuela”

El presidente envió su mensaje, vía X, a la líder opositora venezolana. “Felicitaciones por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia”, escribió.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters

Javier Milei felicitó a María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

“Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia”, escribió el mandatario en X.

“Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. VLLC!”, completó.

El Comité Nobel otorgó el premio a la líder venezolana “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.”

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Premio Nobel

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a la represión del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la galardonada, inhabilitada en ese entonces, apoyó la candidatura de Edmundo González Urrutia.