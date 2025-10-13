Alberto Benegas Lynch asume como presidente de la Comisión de Presupuesto tras la renuncia de José Luis Espert

El economista y político, con claro respaldo del presidente Javier Milei, será designado titular de un área clave de la Cámara Baja este martes.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch será el presidente de la Comisión de Presupuesto. Foto: NA

José Luis Espert, diputado y excandidato del partido del presidente Javier Milei imputado por lavado de dinero tras la revelación de sus vínculos con un empresario acusado de fraude y narcotráfico en Estados Unidos, pidió licencia el miércoles pasado a su banca en la Cámara Baja del Congreso argentino y a su presidencia en la Comisión de Presupuesto. Es por eso que se designará mañana al libertario Alberto Benegas Lynch como presidente de ese órgano parlamentario.

“Bertie” deberá hacerse cargo de la estratégica comisión que llevará adelante la discusión del Presupuesto 2026, un expediente en el que la oposición decidió marcar la cancha la semana pasada al oficialismo al establecer un cronograma de trabajo.

José Luis Espert será reemplazado con Alberto Benegas Lynch en la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Foto: NA

Los bloques opositores establecieron que habrá seis reuniones informativas que se realizarán desde mañana hasta el 29 de octubre, mientras que se fijó como fecha de dictamen el 4 de noviembre, con el objetivo de votar esa iniciativa a mediados del próximo mes.

El debate por el Presupuesto 2026 será encabezado por Alberto Benegas Lynch

Benegas Lynch deberá coordinar los pedidos de los legisladores que alteraron los planes del presidente de la Cámara, Martín Menem, de tratar el proyecto de Presupuesto para el 2026 después del recambio parlamentario del próximo 10 de diciembre.

Luego de que José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto tras confirmarse que recibió 200 mil dólares del empresario Federico ‘Fred’ Machado para la campaña electoral de 2019, Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica impulsaron fijar el cronograma de trabajo porque no quieren que suceda lo mismo que el año pasado, cuando el oficialismo suspendió el debate por falta de acuerdo con los gobernadores dialoguistas.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Foto: NA.

Pero para aprobar el proyecto impulsado por el Gobierno, el oficialismo deberá buscar acuerdos con todos los bloques dialoguistas y los gobernadores. En la Comisión de Presupuesto, los libertarios tienen 6 miembros; Uxp, 20; 7 el PRO: 3 la UCR; uno la Liga del Interior; dos Innovación Federal; dos Encuentro Federal; dos el MID; tres Democracia para Siempre; uno la Coalición Cívica; uno Producción y Trabajo y otro el Frente de Izquierda.

Por ese motivo, el oficialismo necesita acuerdos con la mayoría de los bloques dialoguistas y serán claves las negociaciones que encare con los gobernadores después de las elecciones del 26 de octubre.

El proyecto de Presupuesto diseñado por el Gobierno plantea un aumento de la economía del 5% del PBI; una inflación del 10,1%; un dólar de 1.423 a diciembre de 2026 y se proyectan incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11% de importaciones. También se contemplan aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17 en las de salud y del 5 en los recursos derivados del pago de pensiones, mientras se incrementarán 4,8 billones los recursos para universidades.