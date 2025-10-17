Javier Milei en Tres de Febrero: afirmó que en las elecciones se votará “la civilización o volver a la barbarie de los Kirchner”

El presidente retomó la campaña de La Libertad Avanza de cara a las legislativas del 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino, no aflojen”, le pidió a la militancia y destacó: “Vamos a ser potencia”.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Javier Milei encabezó este viernes una caravana de campaña en Tres de Febrero de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre y dijo que ese día se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

El presidente lanzó un un breve mensaje con megáfono en mano desde la parte trasera de una camioneta, en la cual estuvo acompañado por los candidatos Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Además, estuvo presente el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

“Estamos a mitad de camino, no aflojen”, le pidió Milei a la militancia y destacó: “Vamos a ser potencia”.

“Este lugar (Tres de Febrero) donde Urquiza venció al tirano Juan Manuel de Rosas”, expresó el mandatario y añadió: “Urquiza plasmó las ideas de Alberdi y nos convertimos en una de las principales potencias mundiales gracias a las ideas de la libertad”.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner, este momento es duro, pero hay menos inflación, menos pobres, menos narcotráfico y menos inseguridad. Por lo tanto, estamos a mitad de camino y si la libertad no avanza, Argentina retrocede”, cerró el presidente.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Con Milei a la cabeza: cómo sigue la campaña de La Libertad Avanza

El presidente desembarcará este sábado en Santiago del Estero y en Tucumán. La semana que viene, se presentará a Córdoba, una de las provincias con mayor apoyo al oficialismo.

A su vez, la mesa electoral del Gobierno evalúa bajar la presencia del jefe de Estado en el cierre de la campaña bonaerense en el municipio de Ezeiza. En tanto, el último acto podría realizarse en la ciudad de Rosario.