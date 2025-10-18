El Gobierno reconoció el apoyo de Macri en las elecciones, pero sostuvo: “Tiene 80% de imagen negativa”

Desde el ala de Milei advirtieron que el rol de Mauricio Macri “solo aporta una sensación de gobernabilidad” tras el apoyo del expresidente a La Libertad Avanza previo a las elecciones legislativas. Qué se dice en los pasillos de Casa Rosada.

Desde el Gobierno advirtieron que Macri "solo aporta una sensación de gobernabilidad".

En los pasillos de Casa Rosada consideran que el expresidente Mauricio Macri puede acompañar la campaña, pero sin protagonismo. Según gente cercana al Gobierno, “solo aporta una sensación de gobernabilidad” y no será parte activa ni estratégica de la alianza para las elecciones del 26 de octubre.

Qué dicen desde el Gobierno respecto al apoyo de Macri para las elecciones

Desde el entorno oficial le explicaron a Infobae que, si bien agradecen que Macri haya desistido de bloquear el acuerdo electoral entre su espacio, La Libertad Avanza y el PRO, su imagen negativa “de casi el 80%” lo ubica fuera de un rol dinámico en el frente electoral.

El expresidente alternó entre críticas y elogios hacia el líder de La Libertad Avanza. Foto: NA

En ese sentido, un interlocutor del despacho presidencial recalcó: “Milei sabe que Mauricio Macri tiene 80% de imagen negativa, que no maneja casi a ningún diputado, y que solo aporta una sensación de gobernabilidad para ‘Las Mabeles’”.

Aunque Macri respaldó públicamente al Gobierno y pidió “una nueva mayoría reformista” en el Congreso, en la Casa Rosada preceden más un gesto que una colaboración real. “No esperamos que tenga un rol activo en la campaña. No sirve, no tendría ningún impacto positivo”, admitió un funcionario cercano.

Entre los dirigentes del PRO hay un mix de optimismo y cautela: creen que Macri todavía tiene valor en distritos como Córdoba, pero reconocen que su aporte será limitado. En cambio, desde el ala de La Libertad Avanza interpretan su participación como circunscripta al respaldo simbólico.

“Estamos de acuerdo, presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Javier Milei lidera. TMAP”, escribió al respecto el asesor presidencial Santiago Caputo.

El cierre de campaña previo a las elecciones legislativas está a la vista y el Gobierno busca que la figura del exmandatario cumpla un rol complementario: respaldo formal, difusión simbólica, pero sin protagonismo operativo.