La definición de Milei a la oposición previo a las elecciones: “Los kukas se convirtieron en los gremblins”

Milei brindó declaraciones radiales en medio de su visita a Santiago del Estero y Tucumán. La particular definición del presidente a la oposición.

Javier Milei en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Javier Milei se encuentra en pleno recorrido de campaña previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El presidente visitó Santiago del Estero y Tucumán el sábado 18 de octubre y en el medio, brindó declaraciones radiales donde realizó una particular definición sobre la oposición.

El líder de La Libertad Avanza expresó que su recorrido de campaña es un “tour institucional”. El viernes 17 de octubre estuvo en Tres de Febrero y el sábado 18, visitó Santiago del Estero y tras un paso fugaz, partió hacia Tucumán para continuar con la campaña electoral.

El presidente se encuentra en pleno recorrido de campaña de cara a las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

En este sentido, habló sobre el papel de la oposición en esta campaña y dio una particular definición. “Hay un resurgir de las ideas de la libertad, pero por otra parte la gente ve como los kukas se convirtieron en los gremblins después de la elección en Buenos Aires. Les cayó agua y se convirtieron en monstruos“, dijo Milei.

Qué es gremblins, la palabra con la que Milei definió a la oposición

Un “gremblin” es una criatura mitológica traviesa que según la leyenda, causa fallos mecánicos y sabotajes en máquinas. El término también se usa actualmente día de forma figurada para describir a una persona que causa problemas.

Además, también hay una película llamada de esta manera. Gremlins trata de una población pintoresca que se transforma en un lugar terrorífico tras la llegada de una criatura inusual.