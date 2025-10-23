Javier Milei visita Rosario antes de las elecciones legislativas 2025: la agenda del último día de campaña

El presidente de la Nación formará parte de una caravana de La Libertad Avanza en Parque España. Será su último acto electoral antes de los comicios.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei encara el que será el último día de campaña antes de las elecciones legislativas nacionales 2025. Tras cumplir sus 55 años, el presidente de la Nación se trasladará a Rosario para el último acto antes de los esperados comicios que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

El mandatario pasó el día de su natalicio sin agenda oficial, además de que realizó una celebración íntima en la Residencia de Olivos. Este jueves, reactiva sus apariciones públicas con su participación en la caravana en el Parque España de Rosario, Santa Fe.

Anuncio del cierre de campaña de Javier Milei en Rosario y Córdoba. Foto: X @LLibertadAvanza

La agenda de Milei en el último día de campaña electoral

Se espera que este jueves el presidente inicie la caravana cerca de las 19, cuando volverá a mostrarse cercano a la militancia y buscará sumar los últimos votos de cara a la elección del domingo.

El oficialismo espera con expectativa los resultados de la contienda electoral de medio término, que será bisagra en su administración y marcará el rumbo económico del país, en medio de vaivenes con el dólar.

Javier Milei. Foto: REUTERS

El mandatario había encabezado el martes último una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, donde pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”.

En esa oportunidad, el mandatario dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.

“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo, les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta. La inflación hoy es del 30 y para mitad del año que viene habrá desparecido; terminamos con los piquetes; tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia, estamos exterminando la inseguridad”, planteó en su breve mensaje.

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde un a caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo. Foto: (Presidencia)/NA

Recordó además que Córdoba fue la provincia que más lo ayudó en el balotaje de 2023. “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, cerró sus palabras el presidente con su habitual frase de esta campaña.

Cabe recordar que Javier Milei también estaba programado para participar de un acto en Ezeiza, pactado para este miércoles, que representaba el final de la campaña en Buenos Aires. Sin embargo, tras recorrer distintos partidos bonaerenses y provincias del interior, optó por declinar su aparición.