En la recta final de la campaña, Javier Milei recorrió la ciudad de Córdoba

El presidente encabezó una caravana de La Libertad Avanza. Lo acompañaron candidatos locales. El cierre será el jueves en Rosario.

Javier Milei. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei encabezó este martes una caravana de La Libertad Avanza en el centro de la ciudad de Córdoba de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.

Lo acompañaron candidatos locales del partido libertario, mientras que en las inmediaciones se movilizó también un grupo de militantes de partidos de izquierda para protestar contra la presencia del mandatario.

A cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo, el primer mandatario pidió a los votantes no ir hacia “la esclavitud populista del kirchnerismo”.

Rodeado por una gran cantidad de militantes libertarios, el presidente dio un mensaje con un megáfono sobre la parte trasera de una camioneta, junto a Karina Milei y el candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado nacional por Córdoba Gonzalo Roca.

“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo, les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta. La inflación hoy es del 30 y para mitad del año que viene habrá desparecido; terminamos con los piquetes; tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia, estamos exterminando la inseguridad”, planteó en su breve mensaje.

Recordó además que Córdoba fue la provincia que más lo ayudó en el balotaje de 2023. “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, cerró sus palabras el Presidente con su habitual frase de esta campaña.

Tras sus palabras, Milei se quedó un rato más sobre la camioneta, saludando y firmado gorras y remeras violetas que le acercaron los militantes que lograron llegar a los más cerca del vehículo.

Este jueves, el Presidente encabezará la última de estas caravanas en la ciudad santafesina de Rosario, en lo que será el cierre de campaña de LLA de cara a la votación del domingo.