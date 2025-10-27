Elecciones en Santiago del Estero: ganó el Frente Cívico y Elías Suárez es el nuevo gobernador

El oficialismo, que comanda el actual mandatario Gerardo Zamora (fue electo senador nacional) se impuso ante el radical Alejandro Parnás, de Despierta Santiago, y del libertario Ítalo Cioccolani.

Elías Suárez es el nuevo gobernador de Santiago del Estero. Foto: Instagram @esuarezde

La fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador, ganó con más del 70% de los votos las elecciones de este domingo en Santiago del Estero.

El oficialismo, que comanda el actual mandatario Gerardo Zamora (fue electo senador nacional) se impuso ante el radical Alejandro Parnás, de Despierta Santiago, y del libertario Ítalo Cioccolani.

Elías Suárez es el nuevo gobernador de Santiago del Estero. Foto: Instagram @esuarezde

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes. De esa manera, los santiagueños ejercieron su derecho al voto de manera ágil en todos los departamentos.

La futura gestión de Suárez y Neder buscará mantener la continuidad en los programas y políticas provinciales impulsadas por Zamora, con foco en áreas clave como educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo.