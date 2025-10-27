Javier Milei calificó de “admirable” la campaña de Santilli y aseguró que se tomará tiempo para definir los nuevos nombres del Gabinete

El Presidente dijo que no “imaginaba” una victoria en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que no imaginó este resultado electoral, al tiempo que destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli.

Javier Milei tras el contundente triunfo en las Elecciones Legislativas

“La campaña de Santilli fue admirable”, resaltó Milei en declaraciones a A24 y sostuvo que el legislador reelecto fue “uno de los primeros” que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza.

En desarrollo...