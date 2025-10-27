La Libertad Avanza o Fuerza Patria: quién ganó las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En CABA, La Libertad Avanza y Fuerza Patria se repartieron la mayoría de votos. Qué partido fue el gran ganador en la zona con mayor densidad demográfica de la Argentina.

Boleta Única de Papel. Foto: Dirección Nacional Electoral

Las elecciones legislativas 2025 tuvieron a La Libertad Avanza como ganador a nivel país. A la hora de discriminar los votos, el partido del presidente Javier Milei salió victorioso en la Ciudad de Buenos Aires, que renueva 13 diputados y 3 senadores.

En una elección polarizada, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (Senado), junto a Alejandro Fargossi y Patricia Holzman (Diputados), se impusieron ante Mariano Recalde, Josefina Airas, Itai Hagman y “Kelly” Olmos.

La Boleta Única de Papel con los candidatos para las elecciones legislativas en Capital Federal. Foto: Cámara Nacional Electoral

