La Libertad Avanza o Fuerza Patria: quién ganó las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En CABA, La Libertad Avanza y Fuerza Patria se repartieron la mayoría de votos. Qué partido fue el gran ganador en la zona con mayor densidad demográfica de la Argentina.
Las elecciones legislativas 2025 tuvieron a La Libertad Avanza como ganador a nivel país. A la hora de discriminar los votos, el partido del presidente Javier Milei salió victorioso en la Ciudad de Buenos Aires, que renueva 13 diputados y 3 senadores.
En una elección polarizada, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (Senado), junto a Alejandro Fargossi y Patricia Holzman (Diputados), se impusieron ante Mariano Recalde, Josefina Airas, Itai Hagman y “Kelly” Olmos.
Cuántos diputados y senadores se votaron en cada provincia
- Jujuy: 3 diputados nacionales
- Salta: 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales
- Tucumán: 4 diputados
- Catamarca: 3 diputados
- La Rioja: 2 diputados
- San Juan: 3 diputados
- San Luis: 3 diputados
- Mendoza: 5 diputados
- Neuquén: 3 diputados y 3 senadores
- Río Negro: 2 diputados y 3 senadores
- Chubut: 2 diputados
- Santa Cruz: 3 diputados
- Tierra del Fuego: 2 diputados y 3 senadores
- Formosa: 2 diputados
- Chaco: 4 diputados y 3 senadores
- Misiones: 3 diputados
- Corrientes: 3 diputados
- Santa Fe: 9 diputados
- Entre Ríos: 5 diputados y 3 senadores
- Córdoba: 9 diputados
- Capital Federal: 13 y 3
- Buenos Aires: 35 diputados
- La Pampa: 3 diputados.