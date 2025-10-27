La Libertad Avanza o Fuerza Patria: quién ganó las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En CABA, La Libertad Avanza y Fuerza Patria se repartieron la mayoría de votos. Qué partido fue el gran ganador en la zona con mayor densidad demográfica de la Argentina.
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 27 de octubre de 2025, 24:03
Boleta Única de Papel.
Boleta Única de Papel. Foto: Dirección Nacional Electoral

Las elecciones legislativas 2025 tuvieron a La Libertad Avanza como ganador a nivel país. A la hora de discriminar los votos, el partido del presidente Javier Milei salió victorioso en la Ciudad de Buenos Aires, que renueva 13 diputados y 3 senadores.

En una elección polarizada, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (Senado), junto a Alejandro Fargossi y Patricia Holzman (Diputados), se impusieron ante Mariano Recalde, Josefina Airas, Itai Hagman y “Kelly” Olmos.

La Boleta Única de Papel con los candidatos para las elecciones legislativas en Capital Federal. Foto: Cámara Nacional Electoral

Cuántos diputados y senadores se votaron en cada provincia

  • Jujuy: 3 diputados nacionales
  • Salta: 3 diputados nacionales y 3 senadores nacionales
  • Tucumán: 4 diputados
  • Catamarca: 3 diputados
  • La Rioja: 2 diputados
  • San Juan: 3 diputados
  • San Luis: 3 diputados
  • Mendoza: 5 diputados
  • Neuquén: 3 diputados y 3 senadores
  • Río Negro: 2 diputados y 3 senadores
  • Chubut: 2 diputados
  • Santa Cruz: 3 diputados
  • Tierra del Fuego: 2 diputados y 3 senadores
  • Formosa: 2 diputados
  • Chaco: 4 diputados y 3 senadores
  • Misiones: 3 diputados
  • Corrientes: 3 diputados
  • Santa Fe: 9 diputados
  • Entre Ríos: 5 diputados y 3 senadores
  • Córdoba: 9 diputados
  • Capital Federal: 13 y 3
  • Buenos Aires: 35 diputados
  • La Pampa: 3 diputados.