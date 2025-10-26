Elecciones 2025, EN VIVO: con el debut de la Boleta Única, se define el nuevo Congreso

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar. Se eligen 127 representantes para la Cámara de Diputados en todas las provincias y 24 aspirantes al Senado en ocho distritos. Los primeros resultados se conocerían a las 21.

Boleta única de papel. Foto: NA.

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. La jornada, que se desarrolla de 8:00 a 18:00 horas, tiene como principal novedad el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).

¿De cuánto es la multa por no votar? La multa por no votar va de 1000 a 2000 pesos, según la cantidad de veces que se haya faltado a las urnas. Quienes no puedan emitir su voto deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores al día de la elección. Para facilitar el trámite, la gestión puede realizarse de forma digital, ingresando al sitio oficial del Registro de Infractores.