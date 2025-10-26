Elecciones 2025, EN VIVO: con el debut de la Boleta Única, se define el nuevo Congreso
Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. La jornada, que se desarrolla de 8:00 a 18:00 horas, tiene como principal novedad el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP).
¿De cuánto es la multa por no votar?
La multa por no votar va de 1000 a 2000 pesos, según la cantidad de veces que se haya faltado a las urnas.
Quienes no puedan emitir su voto deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días hábiles posteriores al día de la elección. Para facilitar el trámite, la gestión puede realizarse de forma digital, ingresando al sitio oficial del Registro de Infractores.
¿Quiénes están obligados a votar?
Los extranjeros no pueden votar en elecciones nacionales. La Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) no contempla su participación en comicios federales, por lo que no pueden elegir presidente, vicepresidente ni legisladores nacionales.
Las y los electores que tengan 16 o más años tienen el derecho y el deber cívico de votar. De todas maneras, los menores de 18 y los mayores de 70 no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar, en caso de no presentarse en la fecha de votación.