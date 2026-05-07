Javier Milei junto a Lionel Richie, Luis Caputo y Pablo Quirno en la Conferencia Global del Instituto Milken. Foto: Presidencia

En el marco de su participación en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, Javier Milei ratificó este miércoles el rumbo económico del Gobierno, afirmando que “el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del fuego, para hacer a todas las Américas grandes otra vez”.

El presidente disertó en la ciudad estadounidense de Los Ángeles durante un think tank liberal que reúne figuras del mundo empresarial de todo el globo. Allí, enumeró los logros económicos de la gestión libertaria, se manifestó “fundamentalmente optimista sobre el futuro” y pidió “apostar por la Argentina”.

“Una vez más, los invito a apostar por Argentina; no para reemplazar el sueño americano, sino para hacerlo aún más grande, para expandirlo por toda la Tierra”, insistió el mandatario en una intervención en la que mencionó la celebración del 250.º aniversario de los Estados Unidos, el próximo 4 de julio.

Javier Milei en la Conferencia Global del Instituto Milken. Foto: Presidencia

Además, el presidente recordó que en su última exposición en el foro, hace dos años, también invitó a los empresarios a que apostaran a la Argentina. “Quienes lo hicieron vieron sus inversiones crecen en valor por encima del 100% en el primer año”, apuntó.

En otro tramo de su disertación, Milei se dirigió al auditorio y aseguró que las puertas del país están abiertas a todos los que quieran “volver a hacer la América”.

Por su parte, Michael Milken, presidente y fundador del Instituto Milken, fue el encargado de presentar al presidente argentino: “Cuando decidimos quién sería el primer orador en la inauguración del Centro para el Sueño Americano, la elección fue fácil: el presidente Milei. Si tiene éxito, puede cambiar toda América Latina”, dijo el empresario.

La foto de Javier Milei con Lionel Richie

Tras su presentación, el presidente utilizó sus redes sociales para publicar una postal que sorprendió a propios y extraños: Milei posó junto al reconocido cantante Lionel Richie, en una imagen en la que también aparecen el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía Luis Caputo.

“Fenómeno barrial”, fueron las palabras que utilizó el mandatario argentino para describir el encuentro, que tuvo miles de comentarios en pocos minutos.

Javier Milei junto a Lionel Richie y Pablo Quirno en la Conferencia Global del Instituto Milken. Foto: Presidencia

El guiño de Milei a Donald Trump y las expectativas por Cuba y Venezuela

Durante su presentación, Milei recalcó que espera que Cuba y Venezuela alcancen pronto el “sueño americano”, promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Esperamos que esto pronto alcance a nuestras amadas Cuba y Venezuela, para que el modelo de la libertad llegue incluso a los últimos vestigios del comunismo en el continente”, dijo el mandatario a empresarios y líderes de las finanzas.

En su discurso de media hora, Milei aplaudió nuevamente las políticas del Gobierno Trump y apeló por expandirlas por todo el continente. Aseguró que su par estadounidense “está devolviendo” a EEUU su esencia al mencionar el lema de campaña de Trump: Hacer a América Grande Otra Vez (MAGA).

La mención de Milei sobre Cuba se da pocos días después que Trump asegurara que “tomará el control” de La Habana “casi de inmediato” y podría desplazar el portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.

El público afín a su discurso aplaudió al presidente de Argentina cuando habló de “la libertad” por la que trabajó y trabaja Estados Unidos.