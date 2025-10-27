Menéndez agradeció a los vecinos de Merlo por la elección de Fuerza Patria: “Un faro de luz para la provincia”

El intendente de Merlo se refirió en sus redes sociales al buen resultado del peronismo en el distrito.

Gustavo Menéndez en las elecciones legislativas 2025. Foto: Instagram

Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, agradeció a los vecinos por la elección que realizó Fuerza Patria en el distrito. La alianza peronista obtuvo un triunfo con el 47,87% de los votos, por sobre el 33,07% de La Libertad Avanza.

¡Gracias por seguir acompañándonos aún en épocas tan difíciles!“, indicó Menéndez.

E indicó que sigue “nuestra alianza con el Pueblo trabajador, con nuestros abuelos y abuelas, con nuestros jóvenes, con aquellas personas que todos los días luchan con algún tipo de discapacidad propia o en su familia, con los que padecen enfermedades, con los que emprenden, con nuestros empresarios, industriales y comerciantes que pelean el día a día”.

También hubo una mención para aquellos militantes del distrito: “Un agradecimiento especial para nuestra maravillosa militancia Peronista de Merlo”.

Gustavo Menéndez tras las elecciones en Merlo. Foto: Instagram

Además, mencionó que Merlo “volvió a ser un faro de luz para la provincia y para el país”.

"Merlo nos volvió a dar un triunfo histórico, volvió a elegir este proyecto que pone en el centro la justicia social, la educación pública, la inclusión y los derechos de nuestros jubilados y personas con discapacidad. Cada voto es una muestra de esperanza, de compromiso y de amor por nuestra patria“, escribió también su cuenta de Instagram.