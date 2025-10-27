Menéndez agradeció a los vecinos de Merlo por la elección de Fuerza Patria: “Un faro de luz para la provincia”
Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, agradeció a los vecinos por la elección que realizó Fuerza Patria en el distrito. La alianza peronista obtuvo un triunfo con el 47,87% de los votos, por sobre el 33,07% de La Libertad Avanza.
¡Gracias por seguir acompañándonos aún en épocas tan difíciles!“, indicó Menéndez.
E indicó que sigue “nuestra alianza con el Pueblo trabajador, con nuestros abuelos y abuelas, con nuestros jóvenes, con aquellas personas que todos los días luchan con algún tipo de discapacidad propia o en su familia, con los que padecen enfermedades, con los que emprenden, con nuestros empresarios, industriales y comerciantes que pelean el día a día”.
También hubo una mención para aquellos militantes del distrito: “Un agradecimiento especial para nuestra maravillosa militancia Peronista de Merlo”.
Además, mencionó que Merlo “volvió a ser un faro de luz para la provincia y para el país”.
"Merlo nos volvió a dar un triunfo histórico, volvió a elegir este proyecto que pone en el centro la justicia social, la educación pública, la inclusión y los derechos de nuestros jubilados y personas con discapacidad. Cada voto es una muestra de esperanza, de compromiso y de amor por nuestra patria“, escribió también su cuenta de Instagram.