Merlo: Gustavo Menéndez participó del encuentro interreligioso fraterno de agradecimiento y unidad

El intendente señaló que “la unión entre el Estado y las comunidades de fe puede transformar realidades, sanar heridas y acercarnos unos a otros”

Gustavo Menéndez en el encuentro interreligiosofraterno de agradecimiento y unidad Foto: Captura

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, participó del encuentro interreligioso fraterno de agradecimiento y unidad, donde destacó: “En tiempos donde muchos separan fe y política, creemos que el verdadero desafío es construir una sociedad donde Dios habite en el corazón de cada persona”.

“Cuando entendemos que somos hijos del mismo Padre, descubrimos que la fraternidad no es un ideal, sino un camino posible. La unión entre el Estado y las comunidades de fe puede transformar realidades, sanar heridas y acercarnos unos a otros”, señaló el jefe comunal.

Gustavo Menéndez en el encuentro interreligioso fraterno de agradecimiento y unidad.

Además, Menéndez destacó que "Dios nos enseñó de manera simple qué es amar: dar, perdonar, tender puentes. Imaginemos un país donde nos abracemos más, donde volvamos a lo esencial, donde el amor sea una decisión diaria.

“¡Ese día empezará la revolución más poderosa: la del amor que restaura, une y cambia el rumbo de una nación!”, cerró.