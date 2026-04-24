Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Foto: Municipalidad de Merlo

Merlo será sede del 4° Foro Audiovisual, un espacio abierto a la comunidad audiovisual para intercambiar ideas, aportar miradas y fortalecer la industria en nuestra región. El evento tendrá lugar el martes 28 de abril a las 17.30 en el Polo Audiovisual de Merlo, ubicado en Carlos Pellegrini 236 entre Rawson y 25 de Mayo.

Polo Audiovisual de Merlo. Foto: Google Maps

Este foro se enmarca en el proceso de reglamentación de la Ley 15.607 de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un encuentro clave y necesario para la construcción de este camino de forma colectiva.

Merlo será sede del 4° Foro Audiovisual. Foto: Municipalidad de Merlo

El 4° Foro Audiovisual tiene lugar en Merlo por un trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.