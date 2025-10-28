Javier Milei le tomará juramento a Pablo Quirno mientras analiza dejar el resto de los cambios para diciembre

Quirno sucederá a Gerardo Werthein, quien había presentado su renuncia la semana última, pocos días antes de las elecciones legislativas.

El recorrido del reemplazante de Werthein dentro del mundo de la política. Foto: Noticias Argentinas

Luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei volverá este martes a la Casa Rosada para tomarle juramento a Pablo Quirno como nuevo canciller.

El presidente Milei le tomará jura en una breve ceremonia a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde se prevé la presencia de familiares del funcionario y del resto de los ministros del Gabinete.

“Nunca Estados Unidos brindó un apoyo de semejante calibre. Y hoy (el sector diplomático) va a seguir siendo representado por un coloso que viene del Ministerio de Economía, que es Pablo Quirno”, sostuvo Milei en su discurso del domingo a la noche tras conocerse el triunfo electoral.

Además del apoyo del Presidente, Quirno está bien considerado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con quien trabó buena relación luego de haberla acompañado en marzo pasado en un viaje por Canadá, donde la hermana del mandatario participó de una cumbre con más de cien CEO´s de empresas mineras que buscan invertir.

Pablo Quirno, nuevo canciller. Foto: NA

La continuidad de Werthein había sido puesta en duda durante las últimas semanas en medio de la interna libertaria, ya que existía malestar e incomodidad del canciller tras el rumor del desembarco del asesor Santiago Caputo en el gabinete.

El desgaste se aceleró también luego de las desprolijidades de la reunión entre Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

En la previa a su dimisión, Werthein había firmado 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados que se instrumentarán entre enero y abril del año próximo, por lo que el Gobierno de Milei ya dejó trascender que las designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.