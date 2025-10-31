Aumenta la luz y el gas: de cuánto será el incremento en noviembre 2025

A cuánto se van las tarifas de la luz y el gas en noviembre 2025. El anuncio del Gobierno en el Boletín Oficial.

El Gobierno definió las subas de las tarifas de luz y gas. Foto: NA.

El gobierno de Javier Milei aumentó las tarifas de los servicios de luz y gas natural que comenzarán a regir a partir del 1° de noviembre de 2025. Las autoridades explicaron que el ajuste responde a la aplicación del esquema de actualización mensual previsto para los servicios públicos y busca mantener la sustentabilidad del sistema energético.

Las tarifas de luz y gas aumentarán en promedio 3,8% desde el 1º de noviembre, de acuerdo a diferentes resoluciones que se publicaron el viernes 31 de octubre por parte de la secretaría de Energía.

Edenor. Foto: NA (Juan Vargas)

El cuadro tarifario del servicio de energía eléctrica se conocerá el lunes, pero será de similar escala al del gas. Cabe resaltar que los aumentos previstos están por encima de la inflación proyectada de octubre, que es de 2,5%.

Además, superan en promedio los ajustes salariales, ya que la mayoría de los convenios vienen con paritarias por debajo de la inflación.

Metrogas, NA

El Gobierno también ratificó que seguirá vigente la segmentación por ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que los usuarios de mayores recursos continuarán abonando la tarifa plena, mientras que los sectores medios y bajos mantendrán subsidios parciales.

Aumentan los alquileres: de cuánto será el incremento

Los contratos que continúan bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, de acuerdo con el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central.

Por otro lado, los contratos anexados al IPC se incrementarán en alrededor del 6% y los alquileres que se ajustan cuatrimestralmente percibirán una suba del 8,5%.