Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

El cambio se da en el marco de las modificaciones en la estructura del Gobierno tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. También presentó su renuncia el ministro de Interior, Lisandro Catalán.

Guillermo Francos y Manuel Adorni. Foto: NA

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y será reemplazado por Manuel Adorni. El ahora exfuncionario fue el encargado de anunciar la noticia en sus redes sociales. Lo mismo hizo el ministro de Interior, Lisandro Catalán.

“Señor Presidente de la Nación. Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, comienza la carta de Francos en la red social X.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno. Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, agregó.

Por otro lado, Francos señaló que fue “un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso”.

“Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo. Deseándole el mayor de los éxitos, con el afecto de siempre”, cierra el mensaje.

Tras el anuncio de Francos, la Oficina del Presidente confirmó que Milei le aceptó la renuncia. Además, le agradeció “por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras”.

Y añadió: “El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han levado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”.

Javier Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos. Foto: Oficina del Presidente

Además, confirmó que “el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros será a partir del lunes Manuel Adorni, un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

También renunció Lisandro Catalán

Por su parte, Lisandro Catalán, que asumió como ministro de Interior en septiembre, también presentó su renuncia en redes sociales.

“Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”, señaló.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

Cambios de nombres en el Gobierno

Además, podría darse el desembarco del asesor Santiago Caputo a la cartera de Interior, pero con una estructura de “superministerio” con varias áreas bajo de su órbita, y una Jefatura de Gabinete más vaciada, con Adorni al frente.

De esta manera, se llevaría a cabo una estructura “noventista” al absorber áreas clave como Obras Públicas y “alguna repartición más”.

Javier Milei y Santiago Caputo. Foto: X

En tanto, Caputo concentraría la gestión política, el diálogo con gobernadores, legisladores y empresarios, y el manejo de la obra pública.

Estas modificaciones se sumarían a las ya conocidas en los ministerios de Seguridad y Defensa: