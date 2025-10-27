Las decisiones pendientes de Javier Milei post elecciones: qué pasará con Guillermo Francos y cuál será el rol de Santiago Caputo

La continuidad del jefe de Gabinete para una segunda etapa de mandato de la gestión libertaria todavía no está confirmada. Para llevar calma, el presidente negó los rumores de ciertas tensiones entre su hermana Karina y el hijo de Luis Caputo.

Reunión de Javier Milei con su Gabinete. Foto: NA.

Un día después de las elecciones legislativas, el presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó a los otros dos vértices de su “Triángulo de Hierro”, su hermana Karina Milei y su asesor Santiago Caputo.

En contraste, aún continúa la incertidumbre sobre si el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mantendrá en el cargo para la segunda etapa del mandato de la gestión libertaria tras la victoria electoral.

Javier Milei junto a Guillermo Francos. Foto: NA

Durante una reciente entrevista, Milei reivindicó a Karina Milei y Santiago Caputo, incluso, negó los rumores de ciertas tensiones entre ambos protagonistas. Sin embargo, no dio precisiones sobre el futuro de Francos.

En sintonía, el mandatario destacó la figura de Francos a poco de iniciar su mensaje, lo que parecía un fuerte gesto de respaldo, pero luego felicitó uno por uno a todos los integrantes de su Gabinete, incluso al ex canciller Gerardo Werthein, quien renunció pocos días antes de los comicios generando un fuerte malestar.

Javier Milei y Patricia Bullrich en Tres de Febrero. Foto: REUTERS

Se previa una reconfiguración profunda del Gabinete, con más cambios más allá de los dos obligados por los desembarcos de Patricia Bullrich y Luis Petri en el Congreso nacional, frente a un magro resultado electoral de La Libertad Avanza (LLA), a fin de “relanzar” la gestión.

Sin embargo, después del sorpresivo triunfo del domingo, el propio Milei confirmó que esperará al miércoles 10 diciembre de 2025 para decidir e implementar esos cambios. Como en el fútbol, si “equipo que gana no se toca”, hasta qué punto el presidente reacomodará su equipo de colaboradores ahora es un interrogante.

Santiago Caputo y Javier Milei. Foto: X

Ya no queda del todo claro si Santiago Caputo al final desembarcará con un cargo formal en el Gabinete en medio de los rumores que lo mencionaban como posible sucesor de Francos.

No obstante, Milei podría disponer un movimiento en esa línea, más que nada para aplacar las internas libertarias: algunos funcionarios no están cómodos con la función que ejerce Caputo desde las sombras y reclaman que tenga un cargo formal.

¿Qué pasará con Mariano Cúneo Libarona y Alejandra Monteoliva?

La victoria libertaria modificó a tanto el escenario que hasta la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia, que la había dando por hecha el propio funcionario aludiendo a motivos de salud, podría reverse en el futuro próximo.

Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y Luis Petri. Foto: Reuters (Matias Baglietto)

En Seguridad está todo dado para que la número dos de Bullrich, Alejandra Monteoliva, quede a cargo de la cartera. La senadora electa le había hecho saber meses atrás a Milei que ese era su deseo y su contundente triunfo en la Ciudad tendría como correlato que su dirigente de confianza la reemplace.

El triunfo electoral corrió del eje a los colaboradores del mandatario y se centró ahora sobre el Congreso nacional y los gobernadores, adonde el oficialismo apuntará todos sus esfuerzos para sacar las leyes de reformas que tanto anhela.

De hecho, la vacante que se deberá cubrir en el Ministerio de Defensa y algún otro lugar más que podría definir el presidente podrían forma parte de las negociaciones con los gobernadores dialoguistas como parte de los acuerdos parlamentarios que se impulsarán para avanzar con las “reformas de segunda generación” que busca el Ejecutivo.