Leo Nardini encabezó la gran inauguración del Paseo Ferial de Ing. Adolfo Sourdeaux

Durante la tarde del miércoles el intendente inauguró el nuevo espacio público que impulsa el comercio local, realza el valor del centro de la ciudad y fortalece el encuentro comunitario.

Leo Nardini encabezó la gran inauguración del Paseo Ferial de Ing. Adolfo Sourdeaux. Foto: Prensa

Con el intendente Leo Nardini a la cabeza, se inauguró el Paseo Ferial de Ing. Adolfo Sourdeaux, un espacio recuperado por el municipio que promueve el desarrollo comercial de los emprendedores y comercios locales, el encuentro comunitario y la actividad cultural de la ciudad. Participaron del acto el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado. Junto a vecinos y emprendedores, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta en un clima festivo con música, danza y artistas itinerantes.

El intendente Leo Nardini destacó: “No solo es la posibilidad de recuperar un lugar lindo, moderno, iluminado, donde los vecinos puedan caminar, sino también la oportunidad para que casi 50 feriantes, que de manera rotativa van ocupando los veinticuatro puestos, de ofrecer sus productos, mostrar sus emprendimientos, y así tener una salida laboral y un ingreso en su casa. Además, ordenamos la actividad de la economía social y damos a los vecinos la posibilidad de conectarse en un entorno seguro e iluminado que antes era intransitable”.

El Paseo Ferial se extiende desde la calle Derqui hasta Juan Madera. Unos 400 metros cuadrados en las inmediaciones de la estación del ferrocarril Belgrano Norte, que fueron reacondicionados con 24 puestos feriantes, sectores de descanso y un anfiteatro para espectáculos en vivo. El proyecto fue llevado adelante por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, incorporando luminarias LED, bancos, cestos y un paseo peatonal que amplía el alcance del proyecto.

Los puestos fueron asignados mediante una convocatoria abierta en el CAM (Centro de Atención Municipal), que incluyó entrevistas, inspecciones y evaluación de productos. Gabriela y Priscila, madre e hija del emprendimiento “Esencia Dulce”, compartieron: “Soy estudiante del Centro de Formación Profesional 404, del Barrio Ibañez. Arrancamos con el emprendimiento vendiendo por whatsapp, a los vecinos y nos anotamos en la página cuando vimos la convocatoria y el lunes nos llamaron. Somos 24 familias que estamos hoy en la apertura, un grupo nuevo. Estamos muy agradecidas y vamos a valorar mucho este lugar”.

María, vecina de Grand Bourg y creadora de “María Crochet”, expresó: “Me apasiona lo que hago desde chica. Además de vender, enseño a hacer las tramas y escucho. He trabajado con chicos con autismo y personas en recuperación, me encanta comunicarme con la gente”.

Fernanda, del emprendimiento “Esencias y sabores”, comentó con entusiasmo el acompañamiento municipal en el desarrollo de los emprendimientos: “Tenemos un municipio, y nuestro intendente, Leo Nardini, que siempre está pensando que podemos avanzar. Yo estaba desempleada y empecé a estudiar en el Centro de Estudios y a ver que con mis propias manos podía salir adelante, emprender en esto que hoy es mi entrada económica y que lo hago con mucho amor. Estamos con muchas expectativas esperando que vengan y puedan disfrutar de los productos”.

El Paseo Ferial funciona todos los días de 8 a 20 horas, con rotación de emprendedores en turnos mañana y tarde. Es un espacio pensado para fortalecer el desarrollo de los emprendedores locales, pero además favorecerá a los comercios instalados de la zona, al respecto Nardini sostuvo: “Hay comercios que no tienen la misma oportunidad de venta o posibilidad de llegar a la gente por su ubicación. Con el flujo de circulación que desde hoy va a tener este lugar, va a brindar esas posibilidades, siempre y cuando la economía vaya repuntando”.