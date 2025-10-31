Se completó el escrutinio en CABA tras las elecciones legislativas 2025: Martín Lousteau fue confirmado como diputado

El actual senador y titular de la UCR confirmó su elección en sus redes sociales.

Martín Lousteau fue electo diputado nacional en las elecciones legislativas 2025. Foto: NA

Tras las elecciones legislativas 2025, se completó el escrutinio de la Ciudad de Buenos Aires, que confirmó que Martín Lousteau fue electo diputado nacional. El titular de la UCR indicó en un mensaje que su lista subió “1.294 votos” que le fueron suficientes para confirmar su banca.

“Como marcó el escrutinio provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1.294 votos y a LLA le faltaron 8.688 votos para poder sumar un diputado más”, detalló el actual senador en un posteo en redes sociales.

Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado Nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1294 votos. Y a LLA le faltaron 8688… — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 31, 2025

“Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que durante estos días participaron del recuento. Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así”, apuntó Lousteau.

“Se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones”, agregó también en una defensa al sistema de votación y recuento de votos.

Tras completar su ciclo en el Senado, el dirigente de la Unión Cívica Radical informó: “A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros”.

Noticia en desarrollo.