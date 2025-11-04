El Gobierno anunció un “aumento histórico” del 60% para los trabajadores del Hospital Garrahan

Las autoridades del hospital informaron en las redes sociales que este logro se da dentro del “proceso de orden, transparencia y eficiencia”.

Hospital Garrahan. Foto: NA.

El Gobierno anunció un aumento del 60% para los trabajadores del Hospital Garrahan, que llega en el “proceso de orden, transparencia y eficiencia”. El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la institución, bajo el título de “histórico aumento salarial”.

El texto comienza recordando que “desde el 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la nueva gestión nacional, el Garrahan comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”.

Reclamo de residentes del Hospital Garrahan. Foto: NA.

Y sumaron en el repaso de los hechos, que la nueva administración “hizo posible que en septiembre se otorgara un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial”. En esta línea, aclararon que “se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”.

“Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”, indicaron en el comunicado que fue publicado este martes.

En esta línea, suman que “en el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

Hospital de Pediatría Garrahan

Y el texto sigue: “Este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños”.

En la recta final del comunicado, las autoridades del Hospital Garrahan indicaron: “En los próximos días, el personal del hospital podrá ver impactado el aumento retroactivo a octubre porque el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional”.