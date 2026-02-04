Hospital Garrahan. Foto: NA/Daniel Vides

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) llevará a cabo este miércoles a las 16 un “Cabildo Abierto” en esa institución para organizar “de forma unitaria” la movilización contra la Reforma Laboral y los cambios en la Ley de Glaciares que el Gobierno intentará aprobar en el Senado.

La reunión abierta también tendrá como propósito expresar la “defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados”.

Hospital Garrahan. Foto: NA.

El objetivo es que el 11 de febrero, cuando se traten las reformas en el Senado, haya una amplia y diversa participación del colectivo de trabajadores del Hospital Garrahan en las inmediaciones del Congreso.

El Gobierno impulsa el desafuero de 10 gremialistas del Hospital Garrahan

Mienras tanto, autoridades del hospital resolvieron cesantear a 11 trabajadores, entre ellos 10 delegados gremiales, por su participación en la toma de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025.

La medida fue adoptada por el Consejo de Administración en el marco de sumarios administrativos en curso y responde, según se indicó, a la “gravedad de los actos” protagonizados durante la ocupación de oficinas, que interrumpió el funcionamiento institucional.

El Gobierno impulsa el desafuero de 10 gremialistas del Hospital Garrahan Foto: @madorni

Entre los cesanteados se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“El que las hace, las paga”, sentenció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta en la red social X. El funcionario explicó que el motivo del conflicto en aquel entonces fue “la pretensión de cobrar por días no trabajados”.

Además del proceso judicial para quitar la tutela sindical a los 10 cabecillas, el Gobierno confirmó que otras 29 personas recibirán sanciones por su participación en los hechos. “La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, concluyó el portavoz.