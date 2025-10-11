Exigen que el dinero de la reimpresión fallida de boletas se use en el Garrahan: el Gobierno iba destinar 16.000 millones de pesos

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, había revelado los 16.000 millones de pesos disponibles en reservas a utilizarse en la reimpresión de boletas rechazada por la Junta Electoral.

LA oposición pidió que el dinero de la reimpresión de boletas sea destinado al nosocomio. Foto: NA/Daniel Vides

Referentes de la oposición pidieron que el dinero que se iba a utilizar en la reimpresión de boletas sea destinado al hospital Garrahan. Esto se dio en un contexto marcado por las declaraciones del ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien antes del rechazo de la Junta Electoral al pedido del Gobierno, reveló que contaban con 16.000 millones de pesos en reservas y estaban dispuestos a destinarlos.

En medio del fallo de la Cámara Nacional Electoral que permitió que La Libertad Avanza ponga a Diego Santilli como cabeza de lista en las boletas, referentes de la oposición sacaron a la luz las declaraciones del ministro del Interior Lisando Catalán: había dicho que ese procedimiento “costaría unos 16.000 millones de pesos”.

La Boleta Única de Papel con los candidatos para las elecciones legislativas en Tierra del Fuego. Foto: Cámara Nacional Electoral

La oposición pidió usar el dinero de la reimpresión de boletas para el hospital Garrahan

“Ahora que la Justicia definió que no habrá reimpresión de boletas, le pedimos al ministro Catalán que utilicen ese ahorro de 15.500 millones de pesos que tiene en su cartera para mejorar la situación del hospital Garrahan”, escribió en Twitter) Mariano Recalde, candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires.

La Junta Nacional Electoral había organizado una audiencia con los partidos políticos, el Correo Argentino y el ministro Catalán para debatir la reimpresión. Todos los bloques se opusieron al proceso. En respuesta a las críticas, Catalán sostuvo que existía “un ahorro de unos 16.000 millones de pesos” susceptibles de cubrir ese gasto.

Como en primera instancia la reimpresión fue descartada, la oposición insistió en recordar la promesa de dichos recursos y presionó para que se cumpla la reasignación planteada, especialmente hacia el hospital Garrahan. Sin embargo, el sábado 11 por la tarde, La Justicia postergó la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal, por lo que sigue rechazada, pero no de forma definitiva.