Milei recibe a los diputados y senadores electos por La Libertad Avanza: los detalles del encuentro en Casa Rosada

El presidente de la Nación encabezará una reunión con los legisladores que asumirán en sus bancas el próximo 10 de diciembre.

Javier Milei tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Javier Milei recibirá este martes a los diputados y senadores nacionales que fueron electos por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. El presidente encabezará el encuentro en Casa Rosada, donde comenzarán a trabajar en los objetivos de su gestión.

La principal búsqueda estará en las leyes de reformas clave que pretende impulsar para la segunda mitad de su mandato, entre ellas la tributaria y la laboral.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

Son unos 60 los dirigentes libertarios que desembarcarán desde las 13 en la sede gubernamental.

Los que no fueron convocados fueron los que ingresaron en la lista oficialista, pero por parte del PRO en el marco de la alianza electoral que cerraron.

Por eso, no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri.

La modelo es candidata a diputada en Corrientes por La Libertad Avanza. Foto: Twitter oficial de La Libertad Avanza

Por parte del Gobierno, asistirá el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem.

Este lunes, Santilli comentó que el mandatario hizo foco en la reunión de Gabinete en los lineamientos de la segunda etapa de la gestión y mencionó “las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos”.

La semana pasada, Milei había recibido a la mayoría de los gobernadores para también comenzar a analizar con ellos estos proyectos de reformas. Durante el encuentro, el presidente aludió a la necesidad de financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional.

El presidente Javier Milei encabezó una reunión de trabajo con su Gabinete en Casa Rosada. Foto: Presidencia

Cambios en el Gabinete: cuándo asumen Adorni y Santilli

Javier Milei realizará la jura de Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete. Sin embargo, se demora la asunción de Diego Santilli, quien quedará al frente del Ministerio del Interior.

La ceremonia de jura de Adorni está pautada para las 12 del 5 de noviembre. El acto será en el Salón Blanco del primer piso de la Casa Rosada, donde la semana pasada el presidente puso en funciones al flamante canciller Pablo Quirno.

En una visita sorpresa del presidente Javier Milei al ministerio de Economía en la previa a la defensa del Presupuesto 2025. Foto: Noticias Argentinas

Por qué se demora la asunción de Diego Santilli

En cuanto a Santilli, su toma de posesión en el cargo de ministro del Interior se demorará cerca de 10 días debido a que el dirigente debe presentar una doble renuncia.

Al haber sido electo diputado, el ex candidato del PRO debe renunciar tanto a su actual banca y a la que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre, a la vez que la Cámara Electoral debe aceptar a su reemplazante, un proceso que demandará unos diez días.