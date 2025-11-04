Karina Milei reunió a los diputados electos de LLA y pidió “compromiso” para impulsar las reformas del Gobierno

La hermana del Presidente encabezó un encuentro con los nuevos legisladores en el Salón Malvinas. El oficialismo busca consolidar apoyo parlamentario para avanzar con su agenda de reformas.

Karina Milei. Foto: REUTERS

Karina Milei recibió este martes a los Diputados Nacionales electos de La Libertad Avanza para pedirles “compromiso” con el movimiento que lidera el presidente Javier Milei. El requerimiento devela la urgencia del oficialismo para la aprobación de las reformas que planea en la segunda mitad del mandato.

Los flamantes diputados libertarios fueron agasajados por Karina Milei y Martín Menem en el Salón Malvinas. Allí se explicó la importancia de apoyar el proyecto que encabeza el primer mandatario, consiguiendo los votos necesarios en el Congreso de la Nación.

Karina Milei y Martín Menem tras las elecciones legislativas. Foto: Captura

Inicialmente, se contaba con que los recibiera el Presidente, pero el mandatario no participó de la reunión y llegó a la Rosada cuando el encuentro estaba terminando. Para este miércoles está prevista una cumbre similar con los senadores electos por el partido violeta.

Los dirigentes que presenciaron el mitin revelaron que se trató de una reunión “de camaradería” e “introductoria” de cara a la misión que iniciarán desde el 10 de diciembre como nuevos integrantes del bloque de LLA.

A pesar de solicitar apoyo, señalaron que no se habló profundamente de los proyectos de reformas tributaria o laboral, que el Gobierno se puso como objetivo aprobar ahora que tiene cuerpos legislativos mucho más favorables que las que tenían hasta el reciente éxito electoral.

La Presidenta de LLA, Karina Milei, destacó la presencia en todas las provincias de la boleta violeta, único espacio en los comicios nacionales de hace dos semanas que compitió bajo el mismo nombre en las 24 jurisdicciones del país.

Javier y Karina Milei. Foto: REUTERS

“Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada”, detalló Martín Menem.

“Aprovechamos para conocernos, somos muchos. Y hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del Presidente”, sostuvo Alejandro Fargosi, diputado elegido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reunión finalizó con un presente que puede leerse como una advertencia: el reglamento de la Cámara baja y un ejemplar de la Constitución nacional. También se llevaron como souvenir una bolsa violeta con el logo de LLA que contenía un cuaderno y una lapicera. El gobierno espera poder transformar su caudal de votos en las urnas a reformas estructurales para el país.