Macri volvió a mostrar sus diferencias con Milei: “El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan”

Mauricio Macri disertó en un panel del Foro ABECEB. Qué dijo tras la reunión fallida con el presidente en la que admitió que no pudieron ponerse de acuerdo.

Macri volvió a mostrar sus diferencias con Milei en un panel del Foro ABECEB. Foto: NA

Mauricio Macri volvió a estar en la escena del ambiente de la política en medio de su participación en un panel del Foro ABECEB. El presidente del PRO volvió a exponer sus diferencias con Javier Milei tras la reunión fallida en la Quinta de Olivos y habló de las alianzas con el líder de La Libertad Avanza.

“El mundo ha vuelto a estar liderado por personalidades narcisistas que ni escuchan, hay que tener más empatía”, soltó Macri en lo que se trató de una de las frases más resonantes de su disertación. El expresidente viene de reunirse con Javier Milei en Olivos, pero el encuentro duró poco menos de dos horas y se vio interrumpido por las renuncias inesperadas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán al Gobierno en horas de la noche del viernes 31 de octubre.

Mauricio Macri y Guillermo Francos. Foto: NA

En esta misma línea, se refirió a la designación de Adorni como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Francos, hecho que le cuestionó a Milei. “Apoyó a este Gobierno para gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”, sostuvo.

Además, se refirió a la relación entre el PRO y La Libertad Avanza desde que Javier Milei es presidente y dijo: “El PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era Gobierno. Apoyó a este Gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil”.

“En el PRO creemos, sobre todo en esta era de una política tan fragmentada, tan violenta, que ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir en los esquemas de decisión, se hace muy difícil”, soltó Macri, quien a su vez, reveló que con Milei mantiene “una muy linda relación humana con muchas coincidencias”.

Qué hizo Mauricio Macri en el Foro ABECEB

Mauricio Macri compartió escenario con los expresidentes Felipe Calderón y Eduardo Frei Ruiz de México y Chile respectivamente. El Foro ABECEB reunió a expresidentes, empresarios, académicos y tecnólogos para discutir cómo inciden la inteligencia artificial, la geopolítica y la disrupción económica en las decisiones de inversión en la región.