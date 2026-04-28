Lo que no se vio de Mauricio Macri en la cena de Fundación Libertad:

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA

La cena de la Fundación Libertad fue una nueva oportunidad de acercamiento entre Mauricio Macri y Javier Milei. Sin embargo, la relación distante continúa y parece no tener retorno, tal como indican desde Casa Rosada.

“Esa relación no tiene retorno. Macri fue ofensivo con Karina y siente que puede decir qué hay que hacer cuando en su etapa hizo todo mal”, sentenció una importante fuente del Ejecutivo a la Agencia Noticias Argentinas. “Fue todo muy bizarro y no había clima festivo, más bien de velorio; puso las filminas criticando al gobierno de Juntos por el Cambio y la mitad de todo su equipo económico viene de esa administración; mientras hablaba, enfocaban a Caputo o Sturzenegger”, dijo a Infobae un importante dirigente del PRO que participó de la cena.

Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad. Foto: Prensa Fundacion Libertad

“Escucho algunos que hoy critican y se llenan la boca con todas las cosas que no les parecen correctas, y que al momento que tenían que hacerlas, les parecía que más (un ajuste de) más un punto por año era un montón, que con suerte podíamos llegar al final de nuestro primer mandato con equilibrio fiscal”, cuestionó el presidente en referencia del ex mandatario que evitó despegar los ojos de su teléfono celular.

Pese a las aspiraciones de los alfiles del PRO como el titular del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador Darío Nieto, quienes se mostraron deseosos de que los referentes de la derecha retomen la relación, en Balcarce 50 descartan la chance de concretar un nuevo acercamiento en el corto plazo.

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad. Foto: Prensa Fundacion Libertad

La relación existente en 2023, cuando el exmandatario apoyó al libertario en el balotaje, se vio afectada luego de que el fundador de Juntos por el Cambio cuestionara a Karina Milei y a Santiago Caputo, a los que referenció como “el entorno” del mandatario.

En tanto, con quien sí tuvo un encuentro el líder del PRO fue con Patricia Bullrich. La relación estaba rota desde que la senadora abandonó el partido y se afilió a LLA. Sin embargo, la realidad mostró un cambio que podría ser fundamental en el acercamiento entre líderes.

Mauricio Macri, tras el fallo a favor de Argentina por el Caso YPF: “Es hora de dar el próximo paso”

Tras la resolución del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que anuló la sentencia de casi 18 mil millones de dólares contra Argentina, Mauricio Macri expresó su satisfacción por el resultado judicial. El expresidente centró su análisis en la génesis del conflicto y en el rol de la defensa jurídica técnica iniciada durante su mandato.

“Termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, con una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados del PRO y que, como anticipé en su momento, iba a traer muchos problemas”, señaló. Uno de los puntos centrales del mensaje de Macri fue el reconocimiento al trabajo de los abogados del Estado: el expresidente destacó que los argumentos que finalmente convencieron a la Cámara de Apelaciones norteamericana fueron los mismos diseñados originalmente por su gestión.