El Topo Gigio de Juan Román Riquelme en Boca.

El 8 de abril del 2001 es una fecha más que significativa en la historia grande de Boca Juniors. Hace 25 años, el equipo dirigido por Carlos Bianchi goleó 3-0 a River por la fecha 10 del Torneo Clausura, pero las miradas en La Bombonera apuntaron a Juan Román Riquelme, cuyo festejo del “Topo Gigio” marcó un antes y un después.

Manos en las orejas, cuerpo firme y ojos clavados en el palco presidencial. El destinatario era claro: en aquel rincón del estadio se encontraba Mauricio Macri, presidente del club en ese entonces y con quien Riquelme siempre tuvo una tensa relación.

Juan Román Riquelme en Boca. Foto: NA

Cómo nació el “Topo Gigio” de Riquelme en Boca

Boca ya ganaba 1-0 gracias a un gol de Hugo Ibarra. Llegado el minuto 70 del partido, llegaba un penal para el “Xeneize”: el volante de Don Torcuato se hizo cargo de la ejecución: Franco Costanzo tapó su remate, pero Román aprovechó el rebote y estampó el 2-0. El tercero llegaría en los pies de Guillermo Barros Schelotto, pero el gran incidente ya había sucedido.

Tras anotar su gol, Riquelme corrió decidido hasta mitad de cancha, frenó en seco, colocó las manos detrás de sus orejas y se quedó inmóvil mientras miraba a un Macri, que estaba acompañado por la comisión directiva.

El enojo del máximo ídolo contra la dirigencia se dio tras pedir un reconocimiento monetario tras los logros obtenidos, unos dos millones de pesos/dólares, que en aquel año tenían el mismo valor por la Ley de Convertibilidad. Es que Boca venía de salir campeón de tres torneos locales, dos Libertadores y una Intercontinental con el enganche como figura principal, cobraba el mismo contrato que un juvenil del plantel: unos 240 mil pesos.

Desde la dirigencia del club argumentaban que el vínculo había sido acordado por ambas partes, por lo que no veían con buenos ojos una modificación. Además, desde la cúpula “xeneize” dejaron entrever la supuesta existencia de un préstamo de 500 mil pesos/dólares para que Riquelme pudiera comprarse una casa, una cifra que aparecía como “pérdida” en el balance anual.

Qué dijo Riquelme sobre su “Topo Gigio”

“El festejo es para mi hija porque le encanta el Topo Gigio”, fue la irónica respuesta de Román ante la pregunta obligada de los periodistas. Lo cierto es que desde entonces, la relación entre el jugador y la dirigencia terminó de romperse.

Tras esta situación, Riquelme se fue por 26 millones de dólares al Barcelona, mientras que el club decidió anunciar un techo salarial inamovible para el plantel.

A 25 años de aquella histórica noche, el “Topo Gigio” sigue más vivo que nunca. Con el correr de los años se lo pudo ver en canchas de todo el planeta, desde la Premier League hasta el Mundial de Qatar 2022, donde nada menos que Lionel Messi lo replicó ante el banco de suplentes de Países Bajos. Se trata de un festejo que combina personalidad, ingenio y rebeldía, que describen a la perfección uno de los grandes genios del fútbol argentino.