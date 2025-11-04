Rutas del Mercosur: Caputo anunció una apertura de licitaciones para “una red vial moderna de más de 9000 kilómetros”

La apertura de las ofertas económicas comprende los 741 kilómetros de rutas estratégicas del corredor del Mercosur ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Se realizó la apertura de las ofertas económicas para las rutas del Mercosur ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Luis Caputo realizó un anuncio vinculado a la apertura de licitaciones para la Etapa I de la Red Federal de Concesiones que abarca 741 kilómetros de rutas estratégicas del corredor del Mercosur. El ministro de Economía dijo que son fundamentales para la producción, las exportaciones y la integración con Brasil y Uruguay.

En la jornada del martes 4 de noviembre, se realizó la apertura de las ofertas económicas para las rutas del Mercosur ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. “Este es el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9000 kilómetros concesionados que mejorará la logística y reducirá costos para el sector productivo”, comunicó Caputo.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

“Gracias a la competencia entre las empresas oferentes, todas las propuestas se presentaron por debajo del precio tope fijado en el pliego, garantizando eficiencia y transparencia. Sin subsidios, con inversión privada y con mejores rutas”, añadió.

La iniciativa del Gobierno se enmarca dentro del discurso de fomentar la inversión privada en infraestructura y “cuidar los recursos públicos”, intentando marcar contraste con los modelos de obra pública tradicionales.

Cuáles son las rutas del Mercosur ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes