Rutas del Mercosur: Caputo anunció una apertura de licitaciones para “una red vial moderna de más de 9000 kilómetros”
Luis Caputo realizó un anuncio vinculado a la apertura de licitaciones para la Etapa I de la Red Federal de Concesiones que abarca 741 kilómetros de rutas estratégicas del corredor del Mercosur. El ministro de Economía dijo que son fundamentales para la producción, las exportaciones y la integración con Brasil y Uruguay.
En la jornada del martes 4 de noviembre, se realizó la apertura de las ofertas económicas para las rutas del Mercosur ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. “Este es el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9000 kilómetros concesionados que mejorará la logística y reducirá costos para el sector productivo”, comunicó Caputo.
“Gracias a la competencia entre las empresas oferentes, todas las propuestas se presentaron por debajo del precio tope fijado en el pliego, garantizando eficiencia y transparencia. Sin subsidios, con inversión privada y con mejores rutas”, añadió.
La iniciativa del Gobierno se enmarca dentro del discurso de fomentar la inversión privada en infraestructura y “cuidar los recursos públicos”, intentando marcar contraste con los modelos de obra pública tradicionales.
Cuáles son las rutas del Mercosur ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes
- Ruta Nacional 12 — tramo desde km 80,70 en la provincia de Buenos Aires (fin del distribuidor de la RN 9 en Zárate) hasta km 225,16 en provincia de Entre Ríos (empalme con la RP 16 en Gualeguay)
- Ruta Nacional 14 — tramo desde km 0,00 (empalme con la RN 12 en Ceibas, Entre Ríos) hasta km 497,33 (empalme con la RN 117 en Paso de los Libres, Corrientes)
- Ruta Nacional 135 — tramo desde km 0,00 (empalme con RN 14, Colón, Entre Ríos) hasta km 12,94 (inicio del acceso al Puente Internacional Gral. Artigas, Entre Ríos)
- Ruta Nacional A‑015 — tramo desde km 0,00 (empalme con RN 14 en Concordia, Entre Ríos) hasta km 14,67 (inicio acceso a la represa hidroeléctrica, Entre Ríos)
- Ruta Nacional 117 — incluida en el “Tramo Oriental” del proyecto licitado.
- Ruta Nacional 174 — corresponde al Puente Rosario-Victoria, que conecta Entre Ríos y Santa Fe y forma parte del “Tramo Conexión”.