Quién es Alejandro Lew, el nuevo secretario de Finanzas: su trayectoria y las claves de su llegada al Gobierno

Con pasado en YPF, HSBC y JP Morgan, su llegada se enmarca en la reestructuración del Gabinete de ministros de Javier Milei.

Secretario de Finanzas Foto: @petrolero_ar

El Gobierno Nacional sigue con los reordenamientos en el Gabinete luego de la victoria electoral el pasado 26 de octubre. Las salidas de Guillermo Francos -Jefatura de Gabinete-, Lisandro Catalán -Ministerio de Interior- y Gerardo Werthein -Cancillería- fueron suplidas por las respectivas entradas de Manuel Adorni, Diego Santilli y Pablo Quirno.

Pero la nueva disposición generó a su vez otros espacios. El espacio que dejó Quirno como secretario de Finanzas en el Ministerio de Economía será ocupado por Alejandro Lew, según lo que anunció recientemente Luis Caputo mediante sus redes sociales.

¿Quién es Alejandro Lew, el nuevo secretario de Finanzas del Ministerio de Economia?

El flamante secretario no es un desconocido en el esquema del Gobierno. En diciembre de 2023 había desembarcado en el Banco Central de la República Argentina, para ejercer el rol de Director en la entidad presidida por Santiago Bausili.

Alejandro Lew, nuevo secretario de Finanzas. Foto: X @Luiscaputoar

Aquella responsabilidad solo lo ocuparía durante 8 meses. En julio de 2024 fue sustituido por Baltasar Romero Kraus. Pero su presencia en el Estado se remonta unos años más atrás.

Anteriormente, durante la presidencia de Alberto Fernández, se desempeñó como Chief Financial Officer (CFO) de YPF, entre junio del 2020 hasta finales de noviembre del 2023. El cargo de CFO o director financiero de una organización consiste en supervisar y gestionar la salud financiera de una empresa, incluyendo la contabilidad, las finanzas y las inversiones.

Su trayectoria dentro de la gestión del Frente de Todos finalizaría luego del ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa. En aquella ocasión, su desplazamiento de la petrolera estatal se dio luego de haber sido acusado como el responsable del faltante de nafta previo a la elección.

En el currículum de Alejandro Lew no solo se destaca su experiencia en el ámbito público. Además, fue CEO de la compañía 360 Energy Group, una empresa involucrada en la asesoría para proyectos de energía renovable, y se desempeñó como CFO en Genneia, dedicada al rubro de las energías renovables.

Alejandro Lew.

Otra de las facetas que destacó Luis Caputo sobre el nuevo integrante del equipo económico es su pasado en el sector financiero. Fue director gerente de HSBC Argentina y vicepresidente de Mercados Locales en JP Morgan.

La familiaridad de Lew con el sector financiero podría ser clave para el Gobierno en el regreso de la Argentina a los mercados globales de crédito con miras a refinanciar vencimientos de deuda en dólares.