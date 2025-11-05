Tras asumir su cargo, Adorni anticipó cambios en las reuniones de Gabinete: “Vamos a adicionar otro esquema”

El flamante jefe de Gabinete adelantó que habrá cambios en la “coordinación ministerial”. Los detalles.

Javier Milei y Manuel Adorni. Foto: X/@madorni

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó este miércoles cambios en las reuniones con los ministros al afirmar que se va a “adicionar otro esquema” al que había establecido su antecesor en el cargo, Guillermo Francos.

“Vamos a adicionar otro esquema de reuniones de Gabinete”, sostuvo Adorni en declaraciones a Radio Rivadavia, y adelantó encuentros con los ministros que coordinará él en caso de que el presidente Javier Milei no pueda participar.

Ya no será vocero presidencial Foto: Prensa Presidencia

Puntos clave de la gestión

El ministro coordinador trazó como objetivos para su gestión una mayor “coordinación interministerial” y “empujar” la gestión libertaria, que en los próximos meses estará abocada a las reformas estructurales que deben pasar por el Congreso.

Adorni volvió a referirse a las críticas del ex presidente Mauricio Macri a su designación y consideró que el titular del PRO fue “injusto” con Milei al cuestionar el nombramiento.

“Es injusto con el Presidente, que fue el que me eligió”, planteó el jefe de Gabinete y recordó que Macri “siempre lo halagó” cuando era jefe de comunicación.

Sobre los nombres que van a ocupar los ministerios de Defensa y Seguridad tras las salida de Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente, Adorni precisó que el esquema se terminará de delinear “cerca del 10 de diciembre”.

Adorni juró como nuevo jefe de Gabinete de la Nación

Manuel Adorni juró este miércoles como nuevo jefe de Gabinete de la Nación tras la renuncia presentada por Guillermo Francos.

Milei y Adorni firmaron el acta correspondiente. Foto: Captura de pantalla Oficina Presidencia

El breve acto de juramento contó con la presencia de ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, así como también familiares y amigos de Manuel Adorni e invitados especiales en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Ni bien juró, Adorni y Milei se fundieron en un abrazo. “Gracias”, le dijo el presidente. “No, gracias a vos. Con todo, eh”, se escuchó decir por parte del nuevo jefe de Gabinete. Luego de la firma, se dio por finalizado el acto de juramento y el jefe de Estado partió rumbo a Estados Unidos para asistir al evento America Business Forum, donde estarán Lionel Messi y Donald Trump y hasta dará una entrevista con Fox News, entre otras apariciones públicas