Tras las elecciones, Javier Milei viaja a EEUU para participar de un foro con Donald Trump, María Corina Machado y Lionel Messi

Se trata del decimocuarto viaje del presidente al país del norte desde su asunción y el séptimo en 2025. En esta ocasión, participará del America Business Forum, que se desarrollará el 5 y 6 de noviembre.

Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos. En esta oportunidad, el presidente disertará en el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se llevará a cabo en la ciudad de Miami y de la que formarán parte Donald Trump, María Corina Machado y hasta Lionel Messi.

El evento tendrá lugar los días 5 y 6 de ese mes en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

Javier Milei podría volver a cruzarse con Donald Trump. Foto: REUTERS

“El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEOs, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo”, se indicó en un comunicado.

Pese a que compartirán evento, fuentes del Ejecutivo señalaron que no se espera una cumbre entre Milei y Trump, ya que participarán en diferentes días.

El viaje del mandatario libertario a Estados Unidos será el decimocuarto a ese país desde su asunción en diciembre de 2023 y el séptimo en 2025.

El último de ellos fue a mediados de este mes, cuando se reunió con Trump en la Casa Blanca y obtuvo un importante respaldo político y económico en la antesala de los comicios legislativos argentinos del pasado domingo.

Qué es y quiénes participan del America Business Forum

La cumbre global es liderada por el uruguayo Ignacio González, de 34 años, presentador de televisión y productor, que tras diez años de liderar la cumbre en Latinoamérica comanda hoy desde Miami el capítulo global de ABF.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial, Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y al enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Algunos de los participantes del America Business Forum. Foto: Instagram @americabusiness

También al actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow.

“ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, al convocar a jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial.