Victoria Villarruel rompió el silencio y le respondió a la militancia de La Libertad Avanza: “No robo, laburo mucho”

La vicepresidenta de la Nación reaccionó en medio de mensajes de militantes de La Libertad Avanza que la acusaron de “traidora” por subir una foto con Shea Bradley Farrell, titular del Instituto estadounidense Counterpoint para la Política, la Investigación y la Educación.

Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para reaccionar frente a comentarios de militantes de La Libertad Avanza que la acusaron de “traidora”. En medio del perfil bajo que viene manteniendo la vicepresidenta de la Nación y varias rispideces con Javier Milei, rompió el silencio y se defendió de las críticas.

La funcionaria se tomó un tiempo para responder algunas publicaciones de usuarios que apoyan la gestión del presidente Javier Milei y consideraron que haberla designado como vice “fue una decepción”.

Javier Milei y Victoria Villarruel en la Asamblea Legislativa en el Congreso. Foto: NA.

“Lo importantes es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, sostuvo.

Para remarcar su distanciamiento con la cúpula del Ejecutivo, manifestó que “solo hace falta ver las listas llenas de peronistas” que se presentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales para entenderlo. Y agregó: “No están preparados para esta charla”.

A modo de reclamo, varias personas de la militancia libertaria le preguntaron por qué no se dedicaba a otra cosa en vez de continuar en sus funciones como vicepresidenta. “Porque en esta soy muy buena y decente, que es una condición en extinción”, sentenció la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado.

Vicepresidenta argentina Foto: NA

Quién es Shea Bradley Farrel, la mujer con la que se reunió Villarruel

El posteo que desató una ola de comentarios mostró Victoria a Villarruel junto a Shea Bradley Farrell, titular del Instituto Counterpoint, una organización estadounidense dedicada a la investigación y la formación en políticas públicas.

El encuentro se dio en el marco de una serie de reuniones institucionales que la vicepresidenta mantuvo en el Congreso. Desde su entorno aclararon que fue “una visita protocolar”, sin vínculo político ni partidario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se despega de las derrotas del Gobierno en el Senado y afirma que si el oficialismo quiere recortar gastos “ahorre en viajes y en la SIDE”. Así lo expresó en una serie de respuestas desde su cuenta oficial de Instagram, el viernes por la noche.

“Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, respondió Villarruel ante la consulta de un seguidor que le preguntaba las razones por las cuales se abrió el recinto el jueves pasado.

Además, otro usuario de la red social le reprochó a Villarruel “que su laburo es al lado” del presidente Javier Milei a lo que respondió: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, yo a la educación no la pierdo nunca”.