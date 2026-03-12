Algunos integrantes decidieron renunciar a la suba de salarios Foto: NA

El aumento en el salario percibido por los integrantes del Poder Legislativo sigue causando repercusiones en los pasillos del Congreso. Sancionado el 11 de marzo, el incremento del casi 12% generó discrepancias al interior de las distintas fuerzas que tienen representación parlamentaria.

A partir de abril, los senadores pasarán a cobrar una dieta de poco más de 11 millones de pesos en bruto. Algunos congresales anunciaron que no aceptarán el aumento y otros cuestionaron la factibilidad de tal decisión, ya que por el reglamento de la Cámara Alta, no pueden renunciar a su sueldo.

Dentro de los que adscribieron al renunciamiento, se encuentran los representantes de La Libertad Avanza. Su resolución fue comunicada durante la noche del 11 de marzo y está enmarcada en una política de continuidad por parte del bloque: habían realizado lo mismo con el incremento anterior.

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

Sin embargo, gracias a los resultados obtenidos en las últimas elecciones legislativas, 16 miembros del parlamento entraron el pasado 10 de diciembre con una dieta superior a los 10 millones de pesos brutos, por lo que resta ver cómo se resuelve internamente esa cuestión.

Por su parte, el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta acompañará la decisión del partido violeta. Mediante un comunicado oficial, señaló: “La negativa a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos. Estos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos”.

Por último, se sumaron a la medida los tres senadores de Santiago del Estero: Elia Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora, ambos del Frente Cívico por Santiago; y José Neder del bloque justicialista.

La reacción de los legisladores frente al aumento de sueldo

La funcionaria giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados. Foto: Noticias Argentinas

“No se puede renunciar a la dieta; en todo caso que la cobren y que la donen”, señaló un asesor con muchos años en esos pasillos en relación al renunciamiento histórico por parte de los legisladores oficialistas. “La dieta se fija por ley con los módulos que la conforman. Esto no es que suman módulos, sino que suman el valor de cada uno de esos módulos. No hay forma de recortarlo desde la administración; en todo caso lo tienen que donar, pero una vez que hayan cobrado”, agregó.

En la misma dirección apuntaron las declaraciones de Victoria Villarruel, presidenta del Senado. Explicó que no tenía injerencia en la definición de los porcentajes de aumentos y recomendó que aquel que no lo quiera, lo done.

“IMPORTANTE. A los operadores malintencionados: Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio. Y queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, expresó mediante un posteo en X.