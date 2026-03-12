Villarruel respondió a las críticas por la suba del sueldo a los senadores:

La funcionaria respondió en un comunicado vía X a las críticas por el aumento de sueldos a senadores. Foto: Noticias Argentinas

Victoria Villarruel expresó que no posee las facultades en su rol como vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado para frenar el aumento a los senadores, que se confirmó que será de casi un 10%. Sin embargo, le propuso a los legisladores donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

A través de sus redes sociales oficiales, Villarruel publicó un comunicado oficial luego de las críticas que recibió por el aumento en un contexto marcado por la crisis económica en otros sectores de la población: “Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”. La suba salarial para los empleados del Congreso de la Nación representó un incremento total de 9,4% entre diciembre pasado y mayo de este año.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina. Foto: Instagram @victoria.villarruel

Aumento a senadores: qué respondió la vicepresidenta Victoria Villarruel

“A los operadores malintencionados”, comenzó a escribir en su comunicado vía X. Aclaró que no decide cuánto cobra cada senador, cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Además, dejó a criterio de cada senador si donar o no el aumento al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

A los operadores malintencionados:



Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos.



Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan.



Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 12, 2026

Qué dijeron los senadores sobre el aumento

Los senadores del oficialismo afirmaron: “Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas”. Y agregaron: “Creemos que la política debe acompañar con responsabilidad. Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos“.

María Emilia Orozco, senadora libertaria por Salta, le comentó a Jonathan Viale en su programa que no van a aceptar ningún incremento. Y apuntó contra la vicepresidenta: "En su momento, Martín Menem desenganchó el incremento de diputados con el del empleado del Congreso. ¿Por qué la señora Villarruel no hace exactamente lo mismo?"

Senadora de La Libertad Avanza. Foto: Captura de pantalla Senado

En cuanto a la propuesta de la presidenta del Senado, comentó: “Si nosotros podemos elegir una institución, sería ideal. Porque vos estás materializando que esa plata está yendo a algún lado”.

De cuánto es el aumento a senadores

Las autoridades de las Cámaras de Senadores del Congreso de la Nación autorizaron un aumento salarial escalonado para los trabajadores legislativos, que totalizará un 9,4% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Debido a la normativa vigente, esta actualización impactará de manera directa en los haberes de los integrantes del Senado.

El aumento del 9,5% a senadores Foto: NA

El cronograma de aumentos se desglosa de la siguiente forma: un 2% retroactivo a diciembre; un 2,2% acumulativo desde enero; 2% en febrero; 1,7% en marzo y un 1,5% a partir de abril. El acta acuerdo fue rubricada por los secretarios administrativos y parlamentarios de ambas cámaras y Norberto Di Próspero, titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL).