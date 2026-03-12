Villarruel respondió a las críticas por la suba del sueldo a los senadores: “Queda a criterio de cada uno donar o cobrar el aumento”
La vicepresidenta de la Nación salió al cruce por el aumento de la dieta de los senadores y las acusaciones hacia ella por presidir la Cámara Alta. Se desligó de la situación y responsabilizó a cada senador por la dieta que cobran sugiriéndoles donarla al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Victoria Villarruel expresó que no posee las facultades en su rol como vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado para frenar el aumento a los senadores, que se confirmó que será de casi un 10%. Sin embargo, le propuso a los legisladores donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
A través de sus redes sociales oficiales, Villarruel publicó un comunicado oficial luego de las críticas que recibió por el aumento en un contexto marcado por la crisis económica en otros sectores de la población: “Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”. La suba salarial para los empleados del Congreso de la Nación representó un incremento total de 9,4% entre diciembre pasado y mayo de este año.
Aumento a senadores: qué respondió la vicepresidenta Victoria Villarruel
“A los operadores malintencionados”, comenzó a escribir en su comunicado vía X. Aclaró que no decide cuánto cobra cada senador, cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Además, dejó a criterio de cada senador si donar o no el aumento al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
A los operadores malintencionados:
Como Vicepresidente NO soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos.
Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan.
Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los…
Qué dijeron los senadores sobre el aumento
Los senadores del oficialismo afirmaron: “Los senadores percibimos una remuneración muy por encima del ingreso promedio de la sociedad y entendemos que no es momento de avanzar con un nuevo aumento de las dietas”. Y agregaron: “Creemos que la política debe acompañar con responsabilidad. Nuestro compromiso es actuar con coherencia y respeto por el esfuerzo de los argentinos“.
María Emilia Orozco, senadora libertaria por Salta, le comentó a Jonathan Viale en su programa que no van a aceptar ningún incremento. Y apuntó contra la vicepresidenta: "En su momento, Martín Menem desenganchó el incremento de diputados con el del empleado del Congreso. ¿Por qué la señora Villarruel no hace exactamente lo mismo?"
En cuanto a la propuesta de la presidenta del Senado, comentó: “Si nosotros podemos elegir una institución, sería ideal. Porque vos estás materializando que esa plata está yendo a algún lado”.
De cuánto es el aumento a senadores
Las autoridades de las Cámaras de Senadores del Congreso de la Nación autorizaron un aumento salarial escalonado para los trabajadores legislativos, que totalizará un 9,4% entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Debido a la normativa vigente, esta actualización impactará de manera directa en los haberes de los integrantes del Senado.
El cronograma de aumentos se desglosa de la siguiente forma: un 2% retroactivo a diciembre; un 2,2% acumulativo desde enero; 2% en febrero; 1,7% en marzo y un 1,5% a partir de abril. El acta acuerdo fue rubricada por los secretarios administrativos y parlamentarios de ambas cámaras y Norberto Di Próspero, titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL).