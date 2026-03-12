La vicepresidenta presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza. Foto: El Ágora Digital y Canal 26

Victoria Villarruel realizó una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza y exministro de Defensa, Luis Petri. La demanda fue presentada en los Tribunales de Comodoro Py luego del fuerte cruce que tuvieron en redes sociales.

El expediente (CFP 985/2026) incluye los cargos de “calumnias e injurias”, “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión” luego de que Luis Petri calificara públicamente a Villarruel de “golpista” por no respaldar algunas medidas del Gobierno. Además de radicar la denuncia, la vicepresidenta lo señaló como una persona “irresponsable” y recordó un presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y de los bajos salarios que mantuvo para los miembros de las fuerzas que dependían exclusivamente de su desempeño como ministro.

La funcionaria giró el proyecto de Reforma Laboral a Diputados.

“Villarruel apostó al fracaso del Gobierno”, había dicho Petri en diálogo con Jonatan Viale por TN. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas”, lanzó la vicepresidenta en Twitter. “Yo te conozco por golpista”, respondió Petri.

La denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal Correccional Federal 2 a cargo de Sebastián Ramos, el mismo que abrió la causa contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro.

Villarruel respondió a las críticas por la suba del sueldo a los senadores: “Queda a criterio de cada uno donar o cobrar el aumento”

Victoria Villarruel expresó que no posee las facultades en su rol como vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado para frenar el aumento a los senadores, que se confirmó que será de casi un 10%. Sin embargo, le propuso a los legisladores donar el diferencial a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

A través de sus redes sociales oficiales, Villarruel publicó un comunicado oficial luego de las críticas que recibió por el aumento en un contexto marcado por la crisis económica en otros sectores de la población: “Como vicepresidente, no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”. La suba salarial para los empleados del Congreso de la Nación representó un incremento total de 9,4% entre diciembre pasado y mayo de este año.

“A los operadores malintencionados”, comenzó a escribir en su comunicado vía X. Aclaró que no decide cuánto cobra cada senador, cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan. Además, dejó a criterio de cada senador si donar o no el aumento al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.