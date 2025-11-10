El Gobierno confirmó que el acuerdo comercial con EE.UU. está “prácticamente terminado” y anticipó que “habrá novedades”

Alec Oxenford, el embajador argentino en Washington, afirmó que el entendimiento bilateral se encuentra prácticamente finalizado y que ambas naciones buscan el momento oportuno para oficializarlo. También destacó el rol del presidente Javier Milei en el fortalecimiento de la posición internacional del país.

El presidente argentino en la Casa Blanca Foto: REUTERS

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó que el esperado acuerdo comercial entre ambas naciones ya está concluido y que únicamente resta definir el anuncio formal.

“Tengo firmado un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para que, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo”, señaló el diplomático en declaraciones radiales.

Alec Oxenford, nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos. Foto: Redes sociales.

Oxenford explicó que el anuncio oficial se demorará por cuestiones de oportunidad política, y aclaró que “estas cosas que tienen alto impacto se busca el momento adecuado. Cuando hay una elección, mejor esperar un poquito, para no aprovechar electoralmente las cosas, como demostró con muchas medidas como la del Garrahan”.

El embajador sostuvo que el entendimiento marcará un antes y un después en las relaciones bilaterales entre Buenos Aires y Washington. “Me imagino que tendremos novedades muy pronto. Va ser algo que nos va a marcar positivamente por mucho tiempo”, anticipó.

En esa línea, se confirmó que el canciller Pablo Quirno regresará este miércoles a Estados Unidos, acompañado del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, para continuar con las gestiones relacionadas al acuerdo comercial.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Oxenford destacó además el papel de Estados Unidos en la reciente estabilidad económica de la Argentina y llamó a consolidar un horizonte de crecimiento. “Hace falta mirar la foto entera y ver que nos encaminamos a la primera oportunidad de 80 años de salir de este ciclo tremendo”, manifestó.

El funcionario también resaltó el reconocimiento internacional que está recibiendo el presidente Javier Milei, al que atribuyó un papel clave en la nueva etapa diplomática del país. “Tenemos una oportunidad increíble. Cuando ven que todos los líderes del mundo nos midan con admiración es porque de verdad se ve distintiva la Argentina”, afirmó.

Por último, calificó la reciente gira presidencial por Estados Unidos como “histórica” y aseguró que el país atraviesa un momento excepcional en su proyección exterior. “No nos damos cuenta del valor diplomático de tener un presidente como Javier Milei que es tan reconocido y escuchado en los foros más importantes del mundo”, dijo.

Y concluyó: “Esta oportunidad que se identifica, en Argentina, la primera vez en 100 años donde vemos tres cosas fundamentales: un liderazgo claro, un apoyo internacional explícito y ahora un apoyo interno que están evidenciados por las elecciones”.