Camiones tácticos 4×4 Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: Wikimedia Commons

El Ejército Argentino puso en marcha de manera oficial el proceso de recepción e incorporación de los nuevos camiones tácticos UNIMOG U4000, una de las adquisiciones más importantes para la modernización de su flota logística en los últimos años. Tras la llegada de la primera partida de vehículos, la fuerza se prepara para recibir un nuevo lote que permitirá avanzar en el cumplimiento del programa de renovación previsto.

La incorporación de estas unidades representa un paso clave dentro del plan de modernización impulsado por el Ejército, que busca reemplazar progresivamente a los históricos UNIMOG 416. Estos vehículos prestaron servicio durante décadas en todo tipo de operaciones y escenarios, convirtiéndose en una pieza fundamental para las tareas logísticas y de movilidad de la fuerza.

Los nuevos UNIMOG U4000 fueron presentados oficialmente durante las actividades conmemorativas por el Día del Ejército realizadas en el Colegio Militar de la Nación. La exhibición permitió mostrar por primera vez al público uno de los sistemas recientemente incorporados y que tendrá un papel central en las operaciones futuras.

Camiones tácticos 4×4 Unimog U4000 del Ejército Argentino. Foto: Wikimedia Commons

La primera entrega estuvo compuesta por ocho unidades, que ya comenzaron el proceso de recepción técnica, evaluación y distribución entre distintas unidades militares. Sin embargo, este lote representa solo una parte del programa original, que contempla la adquisición inicial de 48 camiones tácticos fabricados por Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Nuevas adquisiciones para el Ejército Argentino

Fuentes vinculadas al proyecto indicaron que el Ejército espera recibir durante junio una segunda tanda de vehículos correspondiente al mismo contrato. Si bien no trascendió la cantidad exacta de unidades que llegarán en esta etapa, el objetivo es completar rápidamente el primer tramo de incorporación y comenzar su despliegue operativo.

El programa de modernización no se limita únicamente a las 48 unidades ya adquiridas. En paralelo, la fuerza viene trabajando en distintas iniciativas para ampliar significativamente su parque automotor. Entre ellas figura un pedido adicional de 16 camiones UNIMOG U4000 que permitiría expandir la flota prevista inicialmente.

Camiones tácticos UNIMOG U4000. Foto: Infodefensa.

Además, durante abril se puso en marcha una nueva licitación orientada a la compra de hasta 400 camiones tácticos, un proyecto de gran escala que apunta a renovar buena parte de los vehículos de transporte y apoyo logístico actualmente en servicio.

Con estas incorporaciones, el Ejército Argentino busca mejorar su capacidad de despliegue, movilidad y sostenimiento operativo, al tiempo que avanza en la sustitución de material con décadas de uso. La llegada de los UNIMOG U4000 marca así uno de los hitos más relevantes del proceso de modernización terrestre que la fuerza impulsa para afrontar los desafíos operativos del siglo XXI.