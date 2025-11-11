Adiós al control estatal: ahora los colegios privados podrán fijar sus cuotas sin autorización

El Gobierno derogó el régimen de intervención estatal sobre los aranceles y matrículas de los colegios privados que regía desde hace más de 30 años.

Los establecimientos podrán fijar sus propios precios sin necesidad de solicitud previa o autorización estatal. Foto: EFE

El Gobierno nacional derogó el sistema de control estatal sobre los aranceles y matrículas de los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado este martes 11 de noviembre en el Boletín Oficial. De esta manera, dejó sin efecto el antiguo Decreto 2417/1993, vigente desde hace más de 30 años.

Los establecimientos privados podrán fijar sus propios precios sin necesidad de solicitud previa o autorización estatal. Según el Ejecutivo, el régimen anterior “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”.

El texto agregó que la intervención estatal frecuente “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica del sector”.

Escuela, aula, colegio, educación. Foto: Pexels.

Con la nueva norma, también se instruye al Ministerio de Capital Humano —por medio de la Secretaría de Educación— a revisar el antiguo Decreto 2542/1991, la norma madre del financiamiento de la educación privada, con el objetivo de adaptar el marco regulatorio al sistema actual de distribución de competencias provinciales.

De esta manera, la medida profundiza la tendencia del gobierno de Milei hacia una mayor desregulación del sector educativo privado, otorgando a cada institución la libertad para fijar valores de matrícula, cuota y condiciones internas sin el filtro de la aprobación estatal.

Calendario escolar 2026: el Gobierno anunció 190 días de clase y reforzó el seguimiento por horas

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026. La decisión fue tomada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación, presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Además, se estableció que el ciclo lectivo deberá cumplir 760 horas reloj en primaria y 900 en secundaria, con un seguimiento más estricto del cumplimiento efectivo de la carga horaria mínima en cada nivel.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Foto: NA.

El comunicado también detalla que si alguna jurisdicción no logra cubrir esos días y horas, deberá implementar medidas de recuperación para garantizar el piso establecido. En el nivel inicial, el mínimo será de 570 horas reloj y el Gobierno argumentó que la medición en horas permitirá un monitoreo más preciso y alineado con estándares internacionales.