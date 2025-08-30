Nuevos aumentos en colegios privados con subsidio estatal en CABA y Provincia: cómo quedarán las cuotas desde septiembre 2025

El ajuste responde a la actualización salarial acordada en las últimas paritarias docentes. En el caso bonaerense, la administración provincial estableció un incremento total del 5% dividido en dos tramos.
Aumentan las cuotas de los colegios privados con subsidio en CABA y Provincia.
Con el inicio del último trimestre del ciclo lectivo 2025, las familias que envían a sus hijos a colegios privados subsidiados por el Estado deberán afrontar un nuevo incremento en las cuotas.

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, los gobiernos de Jorge Macri y Axel Kicillof aprobaron subas que comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre.

Colegio privado
El ajuste responde a la actualización salarial acordada en las últimas paritarias docentes. En el caso bonaerense, la administración provincial estableció un incremento total del 5% dividido en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre sobre el salario básico.

Esto repercutirá directamente en los valores que abonan las familias de casi dos millones de alumnos de nivel inicial, primario y secundario que concurren a más de 5.000 instituciones privadas con aporte estatal en la Provincia y alrededor de 300 en la Ciudad, según la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Cuánto costarán las cuotas de colegios privados desde el 1° de septiembre

En términos concretos, los aranceles de septiembre quedarán de la siguiente manera:

Provincia de Buenos Aires

  • En nivel inicial y primaria, los colegios con el 100% de subsidio podrán cobrar hasta $29.180, mientras que aquellos con un 40% de aporte podrán fijar cuotas de hasta $131.840.
  • En secundaria, los valores oscilarán entre $32.160 y $171.310.
  • En el caso de escuelas técnicas o agrarias, los montos estarán entre $37.670 y $196.060.
Escuela, colegio. Foto X @ladiscusion_
Aumentan las cuotas de los colegios privados con subsidio en CABA y Provincia. Foto: X @ladiscusion_.

Ciudad de Buenos Aires

  • En el nivel inicial y primario de jornada simple, las cuotas irán desde $36.839 hasta $170.411.
  • En nivel secundario, los aranceles se ubicarán entre $40.638 y $221.473.
  • En establecimientos técnicos o de educación especial los valores alcanzarán cifras de entre $46.807 y $253.496.

El nuevo esquema se suma a una serie de ajustes aplicados durante el año, lo que profundiza el desafío económico para muchas familias que, pese al aporte estatal a los colegios, enfrentan subas constantes en los costos de la educación privada.