Cambios en la educación privada: cómo será el nuevo sistema de actualización de cuotas escolares

La medida, formalizada a partir de la propuesta del Ministerio de Capital Humano, formó parte de una actualización del marco regulatorio que buscó evitar aumentos arbitrarios y dar mayor previsibilidad a las familias.

Los colegios privados podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma.

El Gobierno de Nación derogó el Decreto 2417 de 1993 y puso fin a más de tres décadas de control sobre los aranceles de los colegios privados sin aportes estatales. Tras ello, las instituciones podrán ajustar las cuotas y matrículas de manera autónoma, sin necesidad de comunicar los aumentos con antelación ni esperar una aprobación estatal.

La medida formó parte de una actualización del marco regulatorio que buscó evitar aumentos arbitrarios y dar mayor previsibilidad a las familias. Según el texto oficial, el esquema anterior empujaba a las escuelas a definir incrementos anticipados, basados en proyecciones macroeconómicas inciertas, que terminaban ubicando el precio de la educación por encima del resto de los bienes de la economía.

La medida formó parte de una actualización del marco regulatorio. Foto: NA.

La modificación se formalizó a partir de la propuesta del Ministerio de Capital Humano. La resolución indicó que el sistema derogado obligaba a los colegios a informar, antes de noviembre de cada año, el valor de la matrícula y de cada una de las cuotas del ciclo lectivo siguiente. Esa obligación generaba una dinámica de aumentos preventivos y desfasados respecto de la realidad económica.

Según datos oficiales, en 2024 la inflación fue de 117,8%, mientras que las cuotas escolares aumentaron 169%, un incremento 44 puntos superior al promedio de precios. El Gobierno interpretó que dicho salto se produjo por un esquema que, al impedir ajustes graduales, llevó a los colegios a cubrirse con incrementos anticipados.

La modificación se formalizó a partir de la propuesta del Ministerio de Capital Humano. Foto: NA.

Con la derogación del decreto y la habilitación de ajustes graduales y realistas, el Ejecutivo aseguró que las familias podrán estabilizar su gasto educativo en relación con el resto de las partidas del hogar.

No obstante, cada colegio podrá definir sus aranceles en función de sus costos y posibilidades, dentro de un marco que busca ser claro y transparente. La autoridad estatal no fijará topes ni plazos, pero las instituciones deberán informar los nuevos valores a los organismos educativos una vez establecidos.

¿En qué colegios privados regirá el nuevo esquema?

El nuevo esquema regirá para colegios privados sin aportes estatales, un ámbito que representa cerca del 6% del total de establecimientos educativos del país, alrededor de 2.000 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional. Estas escuelas ya no estarán sujetas a la obligación de presentar proyecciones de aumentos ante el Estado antes de iniciar el ciclo lectivo.

El nuevo esquema regirá para colegios privados sin aportes estatales. Foto: NA.

¿Qué pasará con las cuotas mensuales?

Los colegios podrán modificar sus cuotas durante el año, siempre que lo hagan de manera gradual y justificada por el movimiento de sus costos. No habrá una autorización estatal previa ni un calendario de aumentos fijado de antemano. Cada institución definirá el momento y la magnitud del ajuste según su estructura de gastos, insumos, mantenimiento y salario docentes.