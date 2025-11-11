Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior de la Nación

Renunció a su banda como diputado nacional tras la victoria en las elecciones legislativas. La jura de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior del gobierno de Milei.

Santilli juró como ministro del Interior de la Nación Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior de la Nación tras la renuncia presentada por Lisandro Catalán. Luego de la victoria en las elecciones legislativas que lo ubicó como diputado nacional por La Libertad Avanza, el contador público renunció a su banca y ahora será parte del Gabinete del gobierno de Javier Milei.

El breve acto con la firma del juramento contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, gente perteneciente al entorno de Diego Santilli e invitados especiales en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Por su parte, Manuel Adorni, exvocero presidencial, realizó el juramento como nuevo jefe de Gabinete el pasado miércoles 5 de noviembre.

Por qué se demoró la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior

Su toma de posesión en el cargo de ministro del Interior se demoró cerca de 10 días debido a que el dirigente debe presentar una doble renuncia.

Al haber sido electo diputado, el excandidato del PRO debió renunciar a su actual banca y a la que obtuvo en las elecciones del 26 de octubre. Al mismo tiempo, la Cámara Electoral tuvo aceptar a su reemplazante.

A pesar de la demora, Santilli ya tuvo sus primeras reuniones como ministro del Interior: el pasado viernes 7 de noviembre se reunió con gobernadores en medio de la alianza del Gobierno con los mandatarios provinciales y la posterior implementación de reformas.