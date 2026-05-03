Los desafíos que tiene el Gobierno nacional en el segundo semestre del 2026. Foto: NA

El Gobierno nacional encara el segundo semestre del 2026 con una agenda cargada de objetivos políticos y económicos, pero también condicionado ante la falta de recursos, lo que complica su operabilidad y la gestión diaria.

El presidente Javier Milei insiste en que “lo peor ya pasó”, pero dentro del oficialismo predomina una visión más cauta de la situación, frente a la caída del consumo, la inflación que persiste y la debilidad económica.

Por ejemplo, en diferentes despachos de primera y segunda línea reconocen que la escasez de fondos ya impacta en áreas sensibles. Por tanto, la dificultad para sostener el funcionamiento del Estado se vuelve un problema concreto en un contexto donde los ingresos fiscales no acompañan.

Los desafíos que encara Milei en el 2026. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Datos duros de la situación económica: la recaudación real cayó un 8%

Este dato resume a las claras el escenario actual: la recaudación real cayó un 8% en el primer bimestre del año.

También se percibe un deterioro del consumo. Según la consultora Scentia, las ventas masivas registraron en marzo una baja interanual del 5,1%, acumulando tres meses consecutivos en retroceso. Esto explicaría, puertas adentro, por qué muchos funcionarios relativizan el optimismo presidencial.

El ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a estar en el centro de la escena frente a esta situación, dado que su respuesta ante los pedidos de fondos es directa: no hay margen para ampliar el gasto. La consigna de ajuste se mantiene firme, incluso cuando las demandas internas crecen.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

En el plano político también la situación se vuelve compleja, dado que en las próximas semanas el Gobierno deberá retomar el diálogo con gobernadores a fin de reactivar una agenda legislativa que incluye reformas sensibles, como la electoral, el Código Penal y el financiamiento universitario. Diego Santilli, en su rol de ministro del Interior, cobrará un protagonismo importante a la hora de montar las negociaciones.

Los mandatarios provinciales llegan a esa discusión con necesidades urgentes. La caída de la coparticipación y la presión salarial en sus distritos los obliga a buscar recursos adicionales.

Si bien el Gobierno realizó transferencias puntuales, como los Aportes del Tesoro Nacional enviados en marzo, la gran incógnita es si podrá sostener ese nivel de asistencia en un contexto de “vacas flacas”. Por tanto, desde el oficialismo estarían viendo que el camino a desandar sería más lento y más complejo de lo previsto.