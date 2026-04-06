El ministro del Interior buscó sumar aliados en el Congreso. Foto: Cuenta de Twitter de Juan Pablo Valdés

Diego Santilli mantuvo una agenda activa en su despacho de Casa Rosada durante este lunes 6 de abril. El ministro del Interior recibió a dos gobernadores dialoguistas con el Gobierno Nacional para afinar los respaldos parlamentarios ante la ambiciosa agenda legislativa oficialista.

Primero, el funcionario se encontró con Claudio Poggi, gobernador de San Luis. De acuerdo a lo que trascendió del lado del integrante del Gabinete, el eje de la conversación estuvo en el paquete de leyes que propuso Javier Milei en el Congreso y se debatirá en sesiones ordinarias. Además, el ministro y el gobernador conversaron sobre la agenda compartida de temas entre la Nación y la Provincia.

Una hora más tarde, se reunió con el gobernador correntino de la Unión Cívica Radical, Juan Pablo Valdés. Como en el caso de Poggi, la charla estuvo dada en la necesidad de aprobar este miércoles 8 la modificación a la Ley de Glaciares que ya se sancionó en el Senado; la ley para fortalecer la propiedad privada; la ley de desalojos; la ley de tierras rurales; el endurecimiento de penas; y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otros proyectos que tiene en carpeta La Libertad Avanza.

Diego Santilli. Foto: NA

Santilli arribó a estos dos encuentros con una buena noticia para las provincias: logró que recibieran fondos extra coparticipables para que puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Cabe recordar que muchos gobernadores poseen un panorama complejo debido a reclamos de estatales.

“Es una política habitual. Entonces en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indican al Gobierno qué es lo que necesitan. Se fija un límite de hasta 400 mil millones de anticipo de Copa, según un estudio del estado y situación de cada provincia. Sujeto a porcentaje de coparticipación”, indicaron desde el oficialismo sobre una medida que evita la confrontación entre Nación y provincias.

Además, también aclararon que el dinero que reciban por coparticipación tendrán que devolverlo este mismo año. “De esta manera se evita que las provincias salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente. El Gobierno le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole solamente un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, precisaron desde Casa Rosada.

Presupuesto 2027: el Gobierno arrancó a elaborar el proyecto para el año que viene

El Gobierno Nacional comenzó formalmente el proceso de elaboración del Presupuesto Nacional 2027, tras establecer un cronograma de trabajo que también incluye el Presupuesto Plurianal 2027-2029. La hoja de ruta fue oficializada mediante la Resolución 446/2027, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El esquema fija plazos, tareas y áreas responsables con el objetivo de garantizar que el Proyecto de Ley de Presupuesto llegue a la Cámara de Diputados dentro del plazo legal, previsto para mediados de septiembre. La coordinación general quedará a cargo de la Subsecretaria de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía.

Javier Milei. Foto, archivo, Reuters.

Uno de los ejes centrales será el trabajo del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP), integrado por áreas técnicas y de gestión que deberán cumplir con las etapas detalladas en los anexos de la resolución. Este equipo tendrá a su cargo la articulación entre jurisdicciones, organismos y entes del sector público nacional.

La planificación contempla el uso de herramientas digitales clave, como el Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas y Entes Excluidos del Presupuesto (SIFEP), a través del cual empresas públicas, fondos fiduciarios y universidades nacionales remiten su información financiera y presupuestaria.