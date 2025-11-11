Fred Machado se declaró no culpable y rechazó colaborar con la Justicia de Estados Unidos: “No soy narco”

El empresario asociado al narcotráfico y vinculado a José Luis Espert declaró frente a la Justicia de Estados Unidos.

Federico Machado fue arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales

Federico “Fred Machado” fue extraditado a Estados Unidos y se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por narcotráfico y lavado de dinero. El empresario, con vínculos que lo asociaron con el excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, lo hizo frente a la Justicia de Estados Unidos durante la jornada del martes 11 de noviembre.

Fuentes del expediente informaron que Machado “no colaborará con la Justicia de Estados Unidos por ahora”, dado que todavía no le ofrecieron un acuerdo de juicio abreviado.

El empresario vinculado al narcotráfico será extraditado a Estados Unidos. Foto: Cuenta de Twitter @Dataclave

Machado, de 57 años, llegó desde su prisión domiciliaria en la Argentina hasta la cárcel federal estadounidense luego de que la Corte Suprema de la Nación autorizara su extradición el pasado 14 de octubre y el Poder Ejecutivo firmara el decreto el mismo día. Su extradición se dio el miércoles 5 de noviembre y enfrenta cargos de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero, operación que se habría extendido entre varios países.

El caso cobró relevancia por su vínculo con José Luis Espert, diputado nacional en uso de licencia de la fuerza política liberal, ya que se lo investigó por una transferencia de 200.000 dólares no declarada durante su campaña electoral de 2019, atribuida por la defensa a una consultoría minera en Guatemala.

El descargo de Machado tras declararse no culpable frente a la Justicia de EEUU

En su descargo, Machado aseguró: “No soy narco, no tengo nada que ver con drogas, nunca me asocié. Estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado y la gente en la que confié pensé que eran los buenos y eran los malos.”

“Yo nací y voy a morir en Argentina. Sigo en contacto con la fiscalía de Estados Unidos, que sabe que no tengo nada que ver con el narcotráfico. La comunicación se interrumpió cuando estalló esto, pero nunca oculté nada. Ahora Dios sabrá”, sentenció.

Fred Machado lanzó duras amenazas contra Santiago Caputo y José Luis Espert

Días antes de su extradición a Estados Unidos, Fred Machado “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó, y agregó: “Yo lo quise advertir. Se lo dije en marzo de 2021, le expliqué que irían por él. Pero no me escuchó”.lanzó explosivas declaraciones contra el Gobierno, asegurando que si habla “se cae el país”.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

En una entrevista exclusiva de ocho horas con la periodista Carolina Fernández, Machado reveló un supuesto mensaje enviado al corazón del poder libertario: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”.