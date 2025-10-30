Caso Espert: encontraron la contraparte del contrato con Fred Machado por 1 millón de dólares

La causa continúa en secreto de sumario, pero surgió un nuevo dato que corresponde a la contraparte del contrato de José Luis Espert con Federico “Fred Machado” por 1 millón de dólares.

José Luis Espert y Fred Machado. Foto: X @JuanGrabois

El caso de José Luis Espert impactó al ambiente de la política en medio de fuertes vinculaciones con Federico “Fred” Machado, empresario asociado al narcotráfico y lavado de dinero. A pesar de que la causa continúa en secreto de sumario, surgió un nuevo dato: encontraron la contraparte del contrato por 1 millón de dólares.

Luego del allanamiento realizado en la casa de José Luis Espert, la Justicia encontró una copia del contrato con “Fred” Machado por 1 millón de dólares. Las autoridades habían localizado el documento original en el domicilio del empresario oriundo de Viedma, pero estaba roto en un tacho de basura.

Noticia en desarrollo.