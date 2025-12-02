Qué pasará con Lorena Villaverde en el Senado: la incertidumbre en La Libertad Avanza en medio de la impugnación de su nombramiento

La Libertad Avanza busca proteger el cargo de senadora electa de Lorena Villaverde mientras que la oposición quiere destituirla.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

Lorena Villaverde, hoy diputada nacional por Río Negro, resultó electa senadora el 26 de octubre. Sin embargo, su llegada a la Cámara Alta quedó bajo fuego cruzado, ya que se supo el antecedente penal vinculado a su relación con Federido “Fred” Machado en Estados Unidos.

Con el aval del oficialismo, la legisladora dejará su banca en Diputados y quedará por unos días afuera del Congreso a la espera de que el bloque de La Libertad Avanza la arrope políticamente y logre desactivar las objeciones en su contra.

Lorena Villaverde Foto: NA

El viernes 28 de noviembre iba a ser el día de su asunción, pero el Senado decidió que su diploma sea revisado por la Cámara de Asuntos Constitucionales del Senado. Por el momento, su nombramiento se encuentra impugnado.

Algunos creían que, con mandato vigente hasta 2027, Villaverde optaría por mantenerse en la Cámara Baja mientras se definía su futuro parlamentario, pero la instrucción fue otra: deberá presentar su renuncia este miércoles 3 de diciembre a las 11 de la mañana en la antesala de la sesión preparatoria.

La oposición contra Villaverde

Villaverde cuenta con una acusación similar a la de José Luis Espert: tener vínculos con Fred Machado, el empresario argentino acusado por la Justicia de Estados Unidos de liderar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y millonarias estafas, y recientemente extraditado para cumplir condena en territorio estadounidense.

Había sido arrestado por la Policía Aeroportuaria en abril de 2021. Foto: Redes sociales Foto: Redes sociales

Más allá de que la denuncia fue impulsada por un sector de la oposición, la Justicia detectó irregularidades que conducen a Machado y es por eso que está siendo investigada. Ezequiel Atauche, exjefe del bloque de LLA, hizo el pedido de frenar su pliego para reenviarlo a la comisión nuevamente para evitar que la oposición la expulse.

La senadora electa debió abandonar el recinto justo cuando el resto de su bloque y los demás legisladores prestaban juramento en la Cámara Alta. Según los bloques opositores, Villaverde habría conocido a Machado a través de su pareja, Claudio Ciccarelli, primo hermano del empresario.

La senadora electa rechazó esa versión, aunque casi en simultáneo, volvió a tomar estado público una causa de 2002, cuando fue detenida con cocaína en Miami, un antecedente que la propia Villaverde considera parte de una operación en su contra.

La jura de los nuevos senadores

Los senadores electos tras las elecciones del pasado 26 de octubre en las elecciones nacionales 2025 jurarán este viernes 5 en sus cargos, con una excepción. 23 de los 24 legisladores formarán parte de la sesión preparatoria que se desarrollará desde las 11 en el recinto.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

De todos modos, asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados, mientras se prolonga la situación de la neuquina Lorena Villaverde.

Si bien aún no hay definiciones y la fecha permanece sometida a debate, al menos dos funcionarios y dos fuentes legislativas plantearon a esta agencia la posibilidad de que la convocatoria se haga pública el próximo viernes 5 de diciembre.

Patricia Bullrich defendió a Villaverde

Patricia Bullrich presentó la Agencia Nacional de Migraciones el 25 de noviembre y encabezó una conferencia de prensa donde habló de varios temas. Entre ellos, defendió a la senadora electa Lorena Villaverde, quien fue cuestionada por presuntos vínculos con Federido “Fred” Machado, el empresario asociado al narcotráfico y lavado de dinero cuyo nombre también fue ligado a José Luis Espert poco tiempo atrás. “No tiene ninguna causa, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes”, dijo.

La ministra de Seguridad respaldó a Lorena Villaverde Foto: Noticias Argentinas

“Muchas veces se ha querido juzgar a alguien inocente porque es de un partido político distinto. Es una impugnación política, está bien, la hacen, pero no tienen mucho sentido”, expresó Bullrich, quien dejará de ser ministra de Seguridad para asumir como senadora y además, presidir el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara. Su lugar será ocupado por Alejandra Monteoliva.