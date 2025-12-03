Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado y seguirá siendo diputada: “Fui víctima de operaciones mediáticas”

La legisladora de La Libertad Avanza abandona el cargo de senadora por el que había sido electa luego de la polémica e impugnaciones por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

Lorena Villaverde. Foto: NA

La diputada de La Libertad Avanza Lorena Villaverde renunció este miércoles al cargo de senadora por el que había sido electa, luego de la polémica e impugnaciones por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado. De esta manera, mantendrá su banca en Diputados.

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, dijo Villaverde en una carta dirigida al presidente Javier Milei.

Es senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza. Foto: Noticias Río Negro

Y señaló que se trata de “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.

“En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, dijo y continuó: “Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

Villaverde denunció que “sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”.

Lorena Villaverde renunció como senadora. Foto: X @LoreVillaverde1

“Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”, cierra el comunicado.

El caso contra Villaverde

La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de José Luis Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el Estado de Florida cuando intentaba ingresar a Estados Unidos un kilo de cocaína.

Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el ex intendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.